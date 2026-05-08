C-LM reivindica la defensa y protección de los valores de democracia, paz y libertad sobre los que se construyó la UE

Acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el Día de Europa - JCCM

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha reivindicado la defensa y protección de los valores de democracia, paz y libertad sobre los que se construyó la Unión Europea. Así lo ha trasladado desde Barrax, la localidad albaceteña que ha acogido hoy el acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el Día de Europa.

Desde este acto conmemorativo, Caballero, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Josefina Navarrete, ha señalado que "Europa es, sin ninguna duda, el lugar del mundo en el que más ciudadanos querrían vivir", destacando que se trata de "un territorio con más paz, más libertad, más democracia y más bienestar" y ha defendido la necesidad de "seguir protegiendo y defendiendo esos valores cada día". En este sentido, ha subrayado la importancia de "trasladar este mensaje al conjunto de la población y, de manera particular, a los jóvenes y a los niños", recordando que "Europa hay que defenderla cada día".

Asimismo, el vicepresidente segundo ha afirmado que "los valores europeos de progreso, justicia, solidaridad, democracia, libertad y paz son valores supremos que debemos mantener en el tiempo entre todos". Finalmente, Caballero ha recordado que "España lleva 40 años disfrutando de esos valores" y que "necesitamos, como poco, otros 40 años más defendiendo una Europa que, más allá de ideologías y de partidos políticos, tenga en cuenta estos valores".

"Lo que hacemos con este acto es poner en valor la importancia que tiene Europa para España, para Castilla-La Mancha, para casi su millar de municipios y, de manera particular, también para Barrax", ha explicado. "Este año se cumplen 40 años del ingreso efectivo de España en la Unión Europea y la realidad es que ha cambiado totalmente lo que era nuestro país, lo que es hoy y, de manera especial, el cambio espectacular que ha experimentado Castilla-La Mancha en este tiempo", ha concluido.

En el acto también han participado el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario; el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; la diputada provincial responsable de fondos europeos de la Diputación de Albacete, Yolanda Ballesteros; la directora general de Innovación Educativa, María Dolores Pérez Pintado; así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray; el senador Juan Ramón Amores; diputados regionales y otras autoridades civiles y militares. Más de un centenar de escolares han participado en las actividades organizadas por el Gobierno regional en el municipio.

Caballero ha señalado que "ha sido fundamental nuestra presencia, nuestra incorporación y la solidaridad de la Unión Europea", destacando que "los fondos europeos han permitido un cambio espectacular y avances que eran impensables cuando España entró en la Unión Europea".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el sector agrario, afirmando que "la Política Agraria Común ha permitido que explotaciones agrarias y ganaderas que antes se abandonaban por no ser rentables hoy sean explotaciones que permiten vivir con dignidad a sus propietarios". Así, Caballero ha subrayado que "la actividad agraria y ganadera, bien gestionada, resulta rentable y contribuye a fijar población en el territorio".

Además, el vicepresidente segundo ha añadido que esta transformación también se ha producido en el ámbito industrial, señalando que "hoy Castilla-La Mancha ocupa un lugar principal en el desarrollo industrial de España", algo que, a su juicio, "tiene mucho que ver con las políticas europeas y con las inversiones en infraestructuras de comunicaciones y servicios". Finalmente, ha afirmado que "todos estos cambios que ha experimentado Castilla-La Mancha han sido posibles gracias a los fondos europeos".

Según el propio José Manuel Caballero, el cambio ha sido espectacular, pues "solo en términos económicos hemos pasado de tener una renta de 6.800 millones de euros a multiplicarla por ocho y estar en 54.000 millones, pero es más, hemos aumentado también en población porque hace 40 años éramos del entorno del 1.750.000 castellanomanchegos y castellanomanchegas y hoy superamos los dos millones", ha explicado en relación con los 40 años de transformación de la región de la mano de la Unión Europa.

Por este motivo, ha afirmado que "Castilla-La Mancha ha experimentado, además de este crecimiento económico y poblacional, un avance, un progreso y una modernidad espectacular". Así, ha celebrado que "la realidad es que hoy Castilla-La Mancha está homologada en servicios, en derechos, en oportunidades y en igualdad a cualquier región de Europa, incluso a las más avanzadas, y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, que cada día se han esforzado, y también a los gobiernos que han gestionado las políticas públicas durante todos estos años".