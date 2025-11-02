C-LM reivindica el papel de los alcaldes que transformaron los pueblos con la llegada de la democracia

CIUDAD REAL, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha intervenido en la presentación del libro 'Memorias de un paisano de pueblo, por y para el pueblo' de Francisco Morales. Desde allí, y ante más de 500 personas que han participado en el acto, ha reivindicado el papel de los alcaldes y alcaldesas que han transformado los pueblos a la vez que se transformaba la realidad de Castilla-La Mancha con la llegada de la democracia.

"El libro que Paco nos ha regalado retrata muy bien la historia de los últimos 40 años de esta región y de sus pueblos y de sus zonas rurales", ha explicado Caballero que, a su vez, ha remarcado que "es un libro que tiene vigencia absoluta porque, aunque está basado en sus vivencias como alcalde, realmente es un libro que sirve para la memoria democrática, para reconocer lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha en los últimos 40 años y, sin duda, para valorar lo que ha avanzado esta región". En este sentido, ha reafirmado que "hoy Castilla-La Mancha ya no es lo que era gracias al trabajo de hombres y mujeres como Paco", según ha informado la Junta en nota de prensa.

El vicepresidente segundo ha remarcado que, en este libro, Francisco Morales, que fue alcalde de Villanueva de la Fuente de 2003 a 2014, narra cómo se transformó Villanueva de la Fuente al tiempo que se transformaba la región y España y "cómo hemos mejorado los servicios, los espacios y los derechos de los ciudadanos y cómo hoy se vive más y se vive mejor".

En el acto, además del autor y del vicepresidente segundo del Gobierno regional, también han intervenido María Dolores Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Fuente de 2014 a 2019; Vicente Ruiz Castillo, director del CEIP 'Inmaculada Concepción'; Sergio Requena, afectado de Ataxia de Fiedreich, enfermedad para cuya investigación a la que irán destinados la recaudación con la venta del libro; y Nemesio de Lara, presidente de la Diputación de Ciudad Real de 1999 a 2015.

Caballero ha reivindicado que eso mucho tiene que ver con el esfuerzo de todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, de los vecinos de Villanueva de la Fuente "y, de manera especial, yo quiero reivindicar a Paco como alcalde y como transformador y en Paco a tantos hombres y mujeres que recuperadas las libertades en España, recuperada la democracia, se emplearon en hacer un mejor país transformando la realidad de una manera desinteresada y, sin duda, de comprometerse con una tierra y transformándola completamente".

Finalmente, ha señalado que este libro "tendría que ser de lectura obligatoria, especialmente para los más jóvenes, para esos chicos y esas chicas que han tenido la suerte de nacer y de vivir en democracia y que quizás no valoran lo que costó conseguir esta democracia y lo que ha costado conseguir el bienestar del que hoy se disfruta, a pesar de los problemas y las dificultades que existen".

En este sentido, ha recordado que "eso se lo debemos, sin duda, a muchos 'pacos' y a mucha gente que se dejó lo mejor de ellos mismos con generosidad para transformar una sociedad y para que hoy podamos disfrutar todos de un país mejor".