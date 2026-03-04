C-LM renueva su descuento del 50% en el transporte interurbano para los jóvenes de entre 14 y 29 años

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado las ayudas a jóvenes para el descuento del 50% si viajan en transporte público dentro de la región. Este ha sido uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana y del que ha dado cuenta la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, ha señalado que se van a destinar 3.750.000 euros para cubrir el 50% de los viajes interurbanos de jóvenes de entre 14 y 29 años en la Comunidad Autónoma.

"Con respecto al año anterior, hemos aumentado en cerca de medio millón de euros esta partida", ha insistido. La intención del Gobierno con esta medida es llegar a 200.000 jóvenes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En palabras de la portavoz, "se trata de una medida importante con la que mantenemos nuestro compromiso con los jóvenes, con la movilidad y con la igualdad". Además, ha insistido, "beneficia a quienes no tienen otra forma de desplazarse". "Les da libertad, seguridad y también autonomía. Pero, además, supone una ayuda importante para las familias, que ven reducido a la mitad el coste del transporte de sus hijos e hijas", ha añadido. Y es que, como ha señalado, las familias de Castilla-La Mancha se han ahorrado 22,2 millones de euros.

Con respecto a su funcionamiento, basta con presentar el carné joven al subir al autobús. Esto ha provocado que, desde 2017, cuando se recuperó este descuento que había sido eliminado por el anterior Gobierno, su uso haya aumentado cada año.

Los datos avalan la acogida por parte de los jóvenes, como ha recordado Padilla. Solo en 2025 se vendieron 2,2 millones de billetes y en los últimos dos años el número de usuarios ha crecido en más de 90.000.

"Ese crecimiento demuestra la confianza en este servicio y también la necesidad de que el Gobierno siga aumentando el presupuesto para dar respuesta a la demanda, porque, para nosotros es una política estructural: reduce el gasto de las familias, facilita el acceso a los estudios, al trabajo o al ocio, y; además contribuye a la vertebración territorial especialmente en los municipios más pequeños, donde es fundamental que los jóvenes puedan conectarse con las capitales o con otros municipios mayores", ha indicado.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DATO

Además, la portavoz ha informado de la aprobación del Plan Estratégico del Dato 2026-2030, un documento clave para preparar a la administración para el futuro, mejorar la toma de decisiones públicas y facilitar la actividad económica y el conocimiento a partir de los datos públicos.

"El objetivo es preparar a la administración para los retos del futuro, mejorar la gestión de los datos públicos y simplificar la relación entre ciudadanos, empresas y administración", ha simplificado.

En la actualidad, las administraciones reciben datos de múltiples formas y muchas veces duplicados o triplicados. Con esta estrategia se crea un sistema único que facilite esa gestión, de manera que "el beneficio está en que se va a elaborar un censo de datos de personas, de empresas, donde todo esté unificado en un mismo sitio, de manera que a la hora de la sociedad y las empresas relacionarse con la administración, pero también la administración con ella sea más fácil".

Esto se va a traducir, ha reconocido la responsable autonómica, "en que vamos a pedir menos información, porque vamos a marear menos a la gente, para los ciudadanos y las empresas va a ser todo mucho más fácil y porque también nos va a permitir hacer una explotación de esos datos de una manera que va a redundar directamente en la ciudadanía".

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que al plan lo respalda un presupuesto de 11 millones de euros para poner en marcha una estructura diseñada con misiones orientadas a impulsar la cultura y la innovación del dato, la transformación estratégica, objetivos por cada una de esas misiones, iniciativas agrupadas por temas de las acciones o iniciativas a desarrollar, así como un total de 63 actividades, sin olvidar un modelo de gobernanza interno y externo asegurando la participación, colaboración y coordinación con todos los actores regionales.