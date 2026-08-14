C-LM renueva equipos tecnológicos de Sescam tras invertir 3,5 millones para seguir mejorando la calidad asistencial

El Gobierno regional renueva equipos tecnológicos en el Sescam. - JCCM

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha renovado equipos tecnológicos en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con el objetivo de garantizar que quienes cuidan nuestra salud cada día cuenten con las herramientas adecuadas, seguras y actualizadas para hacer su trabajo.

Con un montante económico cercano a los 3,5 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde, recientemente, al contrato para el suministro de puestos de trabajo microinformáticos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), lo que se ha considerado como una inversión directa en la calidad asistencial y la atención personalizada que recibe la ciudadanía de esta comunidad autónoma.

Profesionales interconectados a los sistemas centrales del Servicio de Salud

Este proyecto que acaba de aprobarse, a través de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, concretamente en la Dirección General de Salud Digital, supone la adquisición de nuevos equipos informáticos para los puestos de trabajo de los profesionales del SESCAM. En el lenguaje interno se les denomina "clientes ligeros", es decir, ordenadores sencillos que no guardan la información dentro de sí mismos, sino que se conectan a los sistemas centrales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Este hecho tiene una ventaja clara: que cualquier profesional puede sentarse en cualquier equipo, en cualquier centro sanitario de la región y acceder a su trabajo con las mismas garantías de seguridad, porque entre todos ellos están interconectados.

Los equipos se utilizarán para dos cosas: equipar los puestos de trabajo de los dos nuevos centros sanitarios que se abrirán antes de que termine el primer trimestre de 2027, el nuevo Hospital de Puertollano y el nuevo edificio Materno-Infantil del Hospital General Universitario de Albacete; y para seguir renovando los equipos que ya están funcionando en los centros actuales, especialmente aquellos con mayor antigüedad y que están más obsoletos.

EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO

De esta forma, el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, continúa con el proceso de evolución y actualización del parque tecnológico utilizado por los profesionales del Sescam, garantizando su adecuación a las necesidades derivadas de la transformación digital del sistema sanitario. Esta renovación y/o sustitución de equipos viene a asegurar que se dispone de las capacidades técnicas necesarias para soportar los nuevos sistemas de información, las herramientas colaborativas, los requisitos de seguridad y las crecientes demandas de interoperabilidad y prestación digital de los servicios sanitarios.

Además, la renovación de los equipos permitirá mantener un entorno tecnológico homogéneo y alineado con la estrategia de digitalización del Sescam y del conjunto de la Administración regional, facilitando la implantación de nuevos proyectos, reduciendo las limitaciones técnicas derivadas de la evolución de las plataformas tecnológicas y favoreciendo que las iniciativas de transformación digital puedan desplegarse con la agilidad, rendimiento y fiabilidad que requieren los procesos asistenciales y de gestión.

Los nuevos dispositivos tecnológicos son necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros dependientes del SESCAM, ya que constituyen las infraestructuras básicas y esenciales que habilitan la tramitación ordinaria, de forma electrónica y automatizada, de todos los procesos administrativos y asistenciales que se instruyen en los puestos ofimáticos del usuario, por parte de los profesionales del SESCAM soportados por la Dirección General de Salud Digital.

La actualización del parque tecnológico facilita el cumplimiento de los requisitos de seguridad, protege mejor la información sanitaria, reduce riesgos y se continúa con la estrategia a través de un proceso progresivo de modernización para soportar la evolución de la historia clínica, la inteligencia artificial, la analítica del dato, la telemedicina y otros proyectos estratégicos.

En consecuencia, mantener actualizados y protegidos los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios es una condición necesaria para que la sanidad pública funcione bien, con seguridad y la calidad que la ciudadanía merece. También, estas herramientas informáticas permiten que se puedan consultar los datos de forma rápida, eficaz y con garantías y que se puedan comunicar entre diferentes centros.