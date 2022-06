C-LM retrasa aprobar la ley que agilizará proyectos de energías renovables, que previsiblemente irá de urgencia

El Gobierno regional asegura que "no hay ningún tipo de riesgo" de que se "desproteja" el medio natural

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha retrasado su aprobación, prevista para este jueves por el procedimiento de lectura única. Ahora, el texto previsiblemente se tramitará de urgencia, como ha criticado Cs, y se verá en el próximo pleno, según ha indicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

Ciudadanos y Partido Popular se han mostrado partidarios de dar continuación al procedimiento para debatir el texto --los primeros han avanzado su apoyo explícito a la toma en consideración y los segundos se han remitido al trámite de enmiendas--, pero han demandado que esa agilización de trámites "no se haga a cualquier precio y de cualquier manera" y se pueda ampliar a otros ámbitos de la economía regional.

Así lo han puesto de manifiesto ambos grupos durante el debate de la toma en consideración de esta iniciativa, que el PSOE justifica en la necesidad de reducir al máximo los plazos para hacer viables estos parques "que tan necesarios son por la crisis energética actual" generada por la guerra de Ucrania, siguiendo la estela del Real Decreto 6/2022, que recoge medidas temporales que agilizan la implantación de proyectos de energías renovables.

El diputado socialista Julián Martínez ha explicado el contenido de esta Proposición de Ley --desarrollada en dos artículos y cinco disposiciones finales-- que regulará "de forma inmediata" todo lo referido al procedimiento de afección ambiental para los proyectos de energías renovables que se pretendan instalar en la región, siempre que lo hagan antes del 31 de diciembre de 2024.

Ello se hará "siempre respetando el medio natural donde se vayan a instalar" esos proyectos, ha incidido Martínez, consciente de que "no en todas la zonas se pueden poner" pero recordando que Castilla-La Manca "es de las zonas de más iluminación solar de Europa por su ubicación geográfica" y convencido de que "hay que aprovechar la oportunidad que se nos pone encima de la mesa".

"Esto no es por beneficio de las empresas sino para dar solución a un problema que hay encima de la mesa", ha subrayado el diputado, que ha añadido que es algo que están haciendo "multitud" de comunidades autónomas de España, algunas de ellas del Partido Popular.

CS: CONTRA "SITUACIONES NADA FAVORABLES"

De su lado, el parlamentario de Ciudadanos Javier Sevilla ha avanzado el voto a favor de su grupo a la toma en consideración del Proyecto de Ley, pero ha preguntado a sus autores los diputados del Grupo Socialista si no consideran que también sería necesario reducir los procedimientos para pymes, autónomos y empresas.

Tras criticar la urgencia con la que se ahora se aprobará la medida, ha expresado su acuerdo con las energías renovables --también por las nucleares--, pero su preocupación por que acaben siendo "un pozo donde enterrar dinero".

"Lo que no puede ser es que acabe toda Castilla-La Mancha llena de placas, que se reduzcan los terrenos cultivables y dedicados a la ganadería", ha comentado, augurando que "podríamos encontrarnos en situaciones nada favorables".

PP: NO BUSCAR LA EXCEPCIONALIDAD

En el mismo sentido, el diputado del Partido Popular Benjamín Prieto ha defendido que la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia "no son solo consignas sino el mejor servicio que se le puede hacer al ciudadano", pero se ha preguntado por qué esta "fiebre agilizadora" solo se limita a las energías renovables, apostando por reducir esos trámites pero "en toda la vía administrativa, sin buscar la excepcionalidad".

A su juicio, ahora se acuerdan "de Santa Bárbara", cuando el Gobierno central "tiene que cumplir con los objetivos integrados del Plan de Energía y Clima", instando a los socialistas a "que se esperen a ver cómo queda la legislación nacional, actualmente en tramitación", y a no dar "bandazos al medio ambiente". Al respecto, ha pedido que no se deje al margen la afección al paisaje, la ganadería y el uso de la tierra fértil con esta iniciativa legislativa. "No sean desde aquí bomberos y pirómanos a la vez, como hacían hace meses con las granjas de cerdos".

Aunque no ha explicitado el voto de su grupo al trámite parlamentario, que dejan a la "absoluta discrecionalidad" de la mayoría del Gobierno, sí ha avanzado que desde el PP harán las enmiendas que consideren al texto, en el proceso de debate que se abrirá tras la toma en consideración, para concluir subrayando que "el problema existente con la energía y sus precios no se resuelve eliminando trámites cuando nos convienen" sino con una planificación "ahora inexistente".

JUNTA: LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL, GARANTIZADA

Para concluir, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha defendido que la guerra en Ucrania ha alejado "toda duda" de la dependencia por las energías renovables, frente a lo cual Castilla-La Mancha busca "hacer los deberes para tener una mayor soberanía energética" con una Proposición de Ley "muy nítida" y "muy positiva" que frente a ese contexto de dependencia busca "dar pasos para disminuirla, contener también los precios y garantizar el suministro energético".

Escudero, que ha pedido "unanimidad" para aprobar esta ley cuando vuelva a la Cámara "en el próximo pleno", ha recordado que las medidas que contiene son "absolutamente transparentes", que "no se hace ningún tipo de marginación entre proyectos de competencia estatal y autonómica" y que "nadie tiene que tener ningún tipo de temor a la conservación del medio natural, que está garantizada".

De ahí que frente a los "alegatos de que se atenta al sector primario o el medio natural", ha agregado que ni los agricultores, ni los ganaderos ni los ayuntamientos "tienen que temer a las energías renovables".