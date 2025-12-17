C-LM, segunda región donde más crecieron las hipotecas sobre viviendas en octubre al registrar 2.404 operaciones

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Castilla-La Mancha, hasta sumar 2.404 operaciones.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha es la segunda región, tras Extremadura (16,1%), donde más hipotecas se han constituido sobre viviendas en el décimo mes del año, muy por encima de la media nacional, situada en el 0,6%.

En octubre se constituyeron en la región un total de 3.368 hipotecas, 106 sobre finca rústicas, y 3.262 sobre urbanas. De estas, 38 fueron sobre solares y 820 sobre otras urbanas.

De igual modo, en este periodo de tiempo se cancelaron en la región un total de 2.665 hipotecas, 69 sobre fincas rústicas, 1.983 sobre viviendas, 96 sobre solares y 517 sobre otras urbanas.

Mientras, se contabilizaron 407 cambios registrales, de los que 14 fueron sobre fincas rústicas, 393 sobre urbanas y 315 sobre viviendas.

DATOS NACIONALES

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 0,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 52.198 préstamos, su mayor cifra en cualquier mes desde septiembre de 2010 y la mayor en un mes de octubre en 16 años, según Estadística (INE).

Con el avance interanual de octubre, menor en más de once puntos al experimentado en septiembre (+12,2%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 16 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de octubre se acumulan ya nueve meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en octubre ha logrado seguir por debajo de esa cota y marcar mínimos de casi tres años. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el décimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,4% interanual en octubre, hasta los 167.080 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 11%, hasta superar los 8.721 millones de euros.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en octubre a tipo variable, mientras que el 61,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,79% para las hipotecas de tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 13,2% y el capital prestado avanzó un 10,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda disminuyó un 2,6% respecto a septiembre.

En los diez primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 18,4%, con avances del 33,4% en el capital prestado y del 12,7% en el importe medio de los créditos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el décimo mes del año fueron Andalucía (10.301), Cataluña (9.025), Madrid (8.243) y Comunidad Valenciana (6.739).

Nueve comunidades firmaron el pasado mes de octubre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente Extremadura (+16,1%), Castilla-La Mancha (+15,6%), Cantabria (+15%) y Comunidad Valenciana (+10,4%), las únicas con avances de dos dígitos.

Por contra, se registraron descensos interanuales en ocho regiones, principalmente en Aragón (-10,7%), Castilla y León (-7,9%), Galicia (-7%) y Madrid (-5,9%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS BAJA UN 0,4%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) bajó en octubre un 0,4% respecto al mismo mes del año 2024, hasta un total de 66.960 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 8% interanual en el décimo mes del año, hasta casi los 12.253 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 8,4%, con 182.989 euros.

BAJAN UN 17% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de octubre un total de 13.369 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 17,6% inferior a la de igual mes de 2024.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 8.485 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 30,2% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 1.318, un 7,1% menos que en octubre de 2024.

Por su parte, en 3.566 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 34,1% más que igual mes del año pasado.

De las 13.369 hipotecas con cambios en sus condiciones en octubre, el 75,7% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.