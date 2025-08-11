C-LM solicita la colaboración de la UME para intervenir en el incendio forestal de Navalmoralejo - INFOCAM

A las medidas preventivas para el municipio se une el confinamiento en de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres)

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) a colaborar en la extinción del incendio forestal de Navalmoralejo (Toledo) junto a los bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos del dispositivo Infocam de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, quien ha destacado que el incendio se ha decretado en torno a las 16.30 horas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Debido a la velocidad del mismo, empujado por los fuertes vientos, "nos ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo y el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella (Toledo), y Villar del Pedroso (Cáceres), por lo que se ha tenido que decretar el nivel 2".

"Según las últimas mediciones, la superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de hectáreas de monte bajo, pasto fino y superficie agrícola, aunque hay que recordar que el incendio aún continúa activo por lo que durante la tarde y noche se van a realizar labores de consolidación de perímetro entre el operativo Infocam, el personal de Infoex y de la UME", ha incidido Almodóvar.

En este sentido, ha indicado que se va a montar un mando único de extinción en Navalmoralejo, para tratar de extinguir este incendio lo antes posible entre las comunidades autónomas Castilla-La Mancha y Extremadura". Así, ha confirmado que la UME se incorporará a las labores de extinción en torno a la medianoche.

COLABORACIÓN EN OTRAS COMUNIDADES

Además, el viceconsejero ha recordado que, durante este lunes, el operativo Infocam de Castilla-La Mancha también ha movilizado dos medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada y 18 efectivos a colaborar en los incendios forestales que afectan a Castilla y León y también un medio aéreo, cuatro medios terrestres y unos 15 bomberos forestales a colaborar en un incendio declarado a última hora de la tarde en la zona de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.

"Son días muy complejos y la intensidad y la duración de la ola de calor que afecta a todo el país es una muestra más de la necesidad de colaborar todos juntos en las emergencias para garantizar la seguridad de la población civil y en la protección del medio natural", ha concluido el viceconsejero de Medio Ambiente.