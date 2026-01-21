C-LM suma más de 1.800 referencias en nueva Plataforma Digital de Turismo y lanza 'Legends Of CLM' en Fortnite

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha presentado las nuevas iniciativas de promoción y gestión turística de Castilla-La Mancha en el escenario central del estand regional de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo. - JCCM

La nueva Plataforma Digital de Turismo de Castilla-La Mancha ya es una realidad y cuenta en su lanzamiento con más de 1.800 referencias de la oferta turística regional. A ellas se podrán sumar, a partir del próximo lunes, todas aquellas empresas, operadores turísticos y profesionales del sector, que podrán incorporar a la Plataforma sus ofertas y servicios para garantizar una experiencia completa en la gestión y la promoción del turismo regional.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la presentación de la nueva plataforma y del proyecto 'Legends Of Castilla-La Mancha' en Fortnite, que situará en la portada global de su plataforma el espacio regional el próximo viernes, ha informado la Junta en un comunicado.

Franco ha presentado, en el escenario central del estand de Castilla-La Mancha en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), dos de las nuevas iniciativas de promoción y gestión del turismo en la región, relacionadas además de manera directa con el leitmotiv de la participación de este año de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo, a través de ese árbol central que preside el estand y que hace referencia a los nodos y nexos que las nuevas tecnologías tienden con el sector turístico.

"La Plataforma Digital de Turismo de Castilla-La Mancha es un proyecto que bebe de los fondos Next Generation, que nos va a permitir una gestión integral, ágil y directa de toda la oferta turística de la región, con un triple perfil", ha indicado, señalando que en esa triada recoge un espacio B2C dirigido al visitante, para que encuentre en la plataforma toda la información cultural y turística de la región; un perfil B2B a través de un espacio profesional en el que empresas y operadores del sector podrán subir la información de sus servicios para llegar directamente al usuario; y un tercer perfil de inteligencia turística, con paneles de control y datos abiertos para profesionales.

La consejera ha recordado que se trata de "un proyecto que hemos desarrollado junto con la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha", cuyo responsable, Juan Ángel Morejudo, ha participado en la presentación de la misma, que está alojada en el enlace https://www.turismocastillalamancha.es/.

El segundo de los proyectos que se han presentado es 'Legends Of Castilla-La Mancha', el nuevo espacio de la región en la plataforma Fortnite, "una oportunidad para conectar con el público joven y con un perfil más digital, que cuenta con dos millones de jugadores diarios y 110 millones de usuarios activos mensuales", ha señalado la consejera, que ha valorado que el nuevo espacio de Castilla-La Mancha estará en la portada global del juego Fortnite este viernes.

El usuario puede llevar a cabo una de las batallas en la isla creada en Castilla-La Mancha, con un hub central en la plaza Mayor de Tembleque, desde donde puede moverse hacia diferentes territorios y espacios emblemáticos de la región.

Así, además de obtener recompensas a través de 'quiz' culturales sobre Castilla-La Mancha, se puede topar con personajes como Don Quijote o la Princesa de Éboli en espacios como Alcaraz, el Río Mundo o Alcalá del Júcar, en la provincia de Albacete; Campo de Criptana, Almagro y Lagunas de Ruidera, en la provincia de Ciudad Real; Segóbriga, Cuenca y el Castillo de Belmonte, en la de Cuenca; Sigüenza, Alto Tajo y Brihuega, en Guadalajara; y la Sinagoga de Santa María la Blanca, las Cuevas de Hércules y los Cigarrales, en Toledo.

Con la presencia de Castilla-La Mancha en Fortnite, la región suma un nuevo espacio de promoción para continuar consolidando las grandes cifras en materia de ocupación y empleo que atraviesa el sector, "con la perspectiva de que, cuando conozcamos los datos definitivos, 2025 puede ser el primer año en el que superemos los seis millones de pernoctaciones en el conjunto del sector", ha indicado Patricia Franco, valorando que, con la mirada puesta en 2026, "somos la cuarta comunidad autónoma con mayor confianza en el crecimiento de la actividad turística por parte del sector, la primera entre los destinos de interiores, a lo que se suma que somos la comunidad autónoma con mayor índice de confianza empresarial en el primer trimestre de este año, con 11,3 puntos por encima de la media nacional", ha finalizado.