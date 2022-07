C-LM suma un nuevo observatorio astronómico en Vega del Codorno para impulsar el astroturismo

CUENCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo impulso al astroturismo en la Serranía de Cuenca con la puesta en marcha del observatorio astronómico de Vega del Codorno que hoy ha inaugurado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Una infraestructura a la que el Ejecutivo autonómico ha dotado de un "magnífico telescopio" para que se pueda hacer divulgación científica, además de divulgación educativa "y para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda usar el telescopio y podamos poner el nombre de la Serranía de Cuenca en el hogar de cualquier ciudadano en cualquier rincón del mundo", ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha indicado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante la visita al observatorio astronómico que ha sido diseñado para poder operar en remoto, lo que le confiere versatilidad no sólo para las sesiones in situ, sino que contribuye a desestacionalizar el turismo de las estrellas, puesto que su uso se extiende a todo el año y no solo al verano.

Inauguración a la que han asistido también el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el vicepresidente de la Diputación de Cuenca, Francisco López; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; el alcalde de Vega del Codorno, Rodrigo Molina; y un nutrido grupo de alcaldes de la zona y en la que Martínez Guijarro ha recordado que la apuesta del Gobierno regional por el cielo comenzó la pasada legislatura "cuando generamos el Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca declarando la zona como Starlight -la primera de toda la región- y creamos distintos enclaves donde los aficionados puedan venir a observar las estrellas".

EL TURISMO Y NATURALEZA PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Precisamente, la localidad de la Vega del Codorno y toda la zona de la Serranía de Cuenca están catalogadas de extrema despoblación siguiendo los parámetros de zonificación que establecen tanto la Ley como la Estrategia regional frente a la Despoblación, donde se fija la actividad turística como generadora de actividad económica y de empleo.

"Y para potenciar el turismo, hay que aprovechar los recursos endógenos que hay en cada uno de los territorios, sin olvidar que tenemos que seguir afianzando los valores tradicionales, como la conservación de nuestra naturaleza", ha dicho el vicepresidente.

En concreto, se ha referido a la inversión del Gobierno regional en el entorno del río Cuervo, casi 200.000 euros, que se suma al esfuerzo de otras instituciones como la Diputación provincial de Cuenca que, tal y como ha destacado, "va a invertir casi dos millones de euros para arreglar la comunicación que hay entre Vega del Codorno y Las Majadas, una comunicación por el corazón de la Serranía de Cuenca, muy transitada por turistas que vienen a visitar la zona".