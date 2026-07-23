C-LM trabaja en un informe sobre explotaciones afectadas por el incendio de La Mierla y articular un mecanismo de ayudas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la nueva planta de Champinter. - JCCM

ALBACETE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado que la Consejería está trabajando en tres vías con respecto a las explotaciones afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara).

Por un lado, la localización y visibilización de las explotaciones que hay en cada uno de los municipios que han sido desalojados, "que entendemos por lógica que son los más afectados por el incendio, lo que no quiere decir que haya llegado el fuego a todos esos municipios", un trabajo iniciado hace dos días, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Paralelamente, se está trabajando en el perímetro de la zona quemada en el incendio, "donde más volumen de superficie nos encontramos". "Se está determinando cuántas explotaciones han sido afectadas realmente como consecuencia directa del fuego", ha afirmado.

En ese sentido, ha asegurado que "pronto" tendrán un informe. "Ya contamos con un primer avance elaborado por las oficinas comarcales agrarias de Cogolludo y Sigüenza donde determinan qué afección han tenido, hay alguna muerte de algún animal, evidentemente, pero quiero pensar que en el conjunto el daño producido no será muchísimo el que hayan podido tener nuestras explotaciones", ha confiado el consejero.

Por otro lado, se está trabajando en la fase de recuperación y en la puesta en marcha de un mecanismo de ayudas que pretenden que "sea muy rápido".

Por último, el consejero ha indicado que se trabaja en atender la primera necesidad de alimentación del ganado. "Ha desaparecido principalmente el pasto con el que el ganado extensivo se alimentaba y, por lo tanto, tenemos que hacer una gestión para este momento, pero también de cara al futuro para seguir facilitando la supervivencia y la continuidad de esas explotaciones", ha dicho al respecto.

En conjunto, en los 34 municipios, aunque no todos están afectados por el incendio, se estima que hay unas 4.000 cabezas de ganado entre bovino y ovino principalmente, aunque también caprino. Además, también está afectado el sector apícola, que en esa zona cuenta con unas 700 explotaciones con 5.000 colmenas.

"Estamos trabajando en todas estas líneas y en los próximos días vamos a tener una reunión de coordinación in situ con la Diputación de Guadalajara para ver qué forma de actuar tenemos para apoyar cuanto antes", ha dicho el consejero que, por último, ha recordado que los seguros agrarios cubren tanto las consecuencias del fuego directo como las del humo y el calor y "por esto la insistencia en hacer seguros agrarios para cubrir las pérdidas".

En ese sentido, ha indicado que desde el Gobierno regional siguen "incrementando las partidas de apoyo al seguro agrario porque creemos que es la vía más rápida de conseguir apoyo cuando se sufren estos siniestros".

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Todo esto lo ha dicho el consejero durante la inauguración de la nueva planta de procesado de Champinter, donde ha destacado que Castilla-La Mancha ha reforzado su apuesta por la innovación, la transformación agroalimentaria y la generación de valor añadido.

Esta es una inversión que consolida "el liderazgo regional en la producción de champiñón y setas y que representa un nuevo impulso para el desarrollo económico de la comarca de La Manchuela".

Martínez Lizán ha estado acompañado por el presidente de esta cooperativa, Elías Olmeda; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz Santos; y el delegado de Agricultura en Albacete, Ramón Sáez, entre otras personaliddes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Allí, Martínez Lizán ha asegurado que Champinter ejemplifica el modelo de industria agroalimentaria que impulsa Castilla-La Mancha, ya que es una "cooperativa innovadora, que crea empleo, comprometida con el territorio" y capaz de liderar mercados nacionales e internacionales desde el medio rural.

Durante la inauguración, Martínez Lizán ha destacado el papel estratégico de Champinter como una de las cooperativas más importantes de Castilla-La Mancha, reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional (EAPIR) y Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de ámbito autonómico. Con cerca de medio siglo de trayectoria y 37 socios productores, la empresa se ha convertido en un referente nacional e internacional del sector.

La nueva instalación supone un nuevo paso en el proceso de modernización y crecimiento de Champinter. La planta incorpora un proceso integral de lavado, laminado y envasado del producto procedente exclusivamente de los socios productores.

Además, cada una de las etapas de este proceso, partiendo desde la recolección hasta el desarrollo de la bandeja que contiene los champiñones, cuentan con un minucioso estudio previo y está avalado por una patente europea para tratamiento y preservación del producto.

Entre las principales novedades figuran la robotización de gran parte de los procesos productivos y un sistema exclusivo de tratamiento de agua que permitirá reforzar los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

UN REFERENTE ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL MEDIO RURAL

El consejero ha asegurado que esta cooperativa es "estratégica para Castilla-La Mancha" por tratarse de un motor económico y social de La Manchuela. No en vano, cuenta con 350 empleos directos y más de 800 empleos vinculados a las explotaciones de sus socios, "una actividad que contribuye de manera decisiva a fijar población, crear oportunidades y mantener vivo el tejido económico de los municipios rurales".

La cooperativa lidera el mercado nacional del champiñón fresco, comercializando más de la mitad del que se consume en España y exportando sus productos a mercados como Portugal, Francia e Italia. Además, mantiene una apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad mediante la incorporación de energías renovables y sistemas de gestión eficiente del agua.

La relevancia de Champinter está estrechamente ligada al liderazgo que mantiene Castilla-La Mancha en el conjunto del sector ya que es la primera Comunidad Autónoma productora de champiñón de España con más del 50% de la producción nacional.

Además, Castilla-La Mancha produce otras setas diferentes al champiñón que suponen el 59% de la producción nacional, consolidándose como el principal referente español en la producción de hongos comestibles.

Toda esta actividad se concentra en la comarca de La Manchuela, conquense y albaceteña, lo que lo convierte en uno de los principales polos agroalimentarios de Castilla-La Mancha capaz de generar una importante facturación y de contar con una potente industria auxiliar, de transformación e investigación asociada al sector. Para reforzar toda esta actividad, la Consejería sigue trabajando en la consecución de una IGP para los hongos de La Manchuela.