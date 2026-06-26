C-LM trabaja para poner en marcha en los próximos meses una línea de ayuda por hectárea al cultivo de azafrán - JCCM

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-la Mancha está trabajando "para poner en marcha en los próximos meses una línea de ayuda por hectárea para los cultivadores de azafrán porque creemos que es fundamental que nuestro apoyo se constate en una realidad" y así lo ha explicado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

"Sabemos que es un cultivo condicionado a muchos factores, pero se merecen que les podamos ayudar en lo que podamos para poder seguir desarrollando esa actividad", ha continuado.

Este apoyo del Ejecutivo de García-Page, ha indicado el consejero, contrasta con lo que sucedió ayer en el Senado donde los grupos del Partido Popular y de Vox votaron en contra de una moción del Partido Socialista de apoyo a este cultivo "que para Castilla-La Mancha, no siendo de grandes extensiones, sí tiene una reseña histórica que hace que nos sintamos orgullos de un cultivo que, además, tiene un nivel de calidad tremendo", ha dicho Julián Martínez Lizán.

Para el responsable regional, lo que pasó en la sesión de ayer "es prácticamente surrealista" y ha zanjado la cuestión afirmando que "se equivocan no apoyando en estas circunstancias el cultivo del azafrán".

NEGOCIACIONES PAC

En declaraciones a la prensa antes de inaugurar una cooperativa de pistachos en Madridejos, el consejero también ha valorado que ayer el Congreso refrendase el apoyo al Gobierno para defender una PAC fuerte, con un Marco financiero Plurianual fijo, con precios constantes que respondan a la necesidad que tiene el campo europeo, en este caso el español, de mantener con un presupuesto suficiente y con normativa adecuada al momento actual.

Este hecho "refrenda el trabajo que desde el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas venimos haciendo" desde la unanimidad en la defensa del interés agropecuario del territorio nacional en Europa y "queremos agradecer que esa unión sea la que nos marque el camino".

En cuanto a la reunión que se mantiene hoy el Ministerio de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) para abordar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario con el fin de paliar los efectos de la guerra, el consejero la ha valorado como "una cuestión lógica" y ha continuado asegurando que la interlocución con el sector y con las comunidades autónomas es "bastante fluida" para atender a las demandas que puedan plantear el sector y las regiones.

Y ha asegurado que "en Castilla-La Mancha también lo hemos hecho con un documento único por parte de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias que refleja las necesidades e inquietudes de Castilla-La Mancha" relacionadas con la próxima PAC.

En ese sentido, ha deseado que en las reuniones que se producen a nivel ministerial, como la de hoy, "se vayan encauzando la necesidad de un presupuesto adecuado al momento para la PAC", pero también de normativa y de una gobernanza que desarrolle una buena política agraria europea, en la que se consolide la soberanía alimentaria, la salud de las personas, la sostenibilidad y sobre todo que garantice la continuidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.