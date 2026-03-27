C-LM traslada a la CE sus avances con la Ley de Accesibilidad Universal y pide garantizar fondos comunitarios - JCCM

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha trasladado al director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja y Crespo, los avances del Ejecutivo autonómico en la elaboración la Ley de Accesibilidad Universal.

Ha sido en una reunión que han mantenido en la mañana de hoy en la sede de la Comisión Europea en España en la que también ha participado el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero, ha informado la Junta en nota de prensa.

Tras la reunión, Caballero ha explicado que "le hemos expuesto la elaboración y aprobación de la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha". Asimismo, ha remarcado que "queremos trasladar el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de trabajar con las instituciones europeas para que el Acta Europea de Accesibilidad sea una realidad, trasponiéndolo a nuestro marco legal competencial".

EN FASE PARTICIPATIVA

José Manuel Caballero ha valorado los avances que ya se han realizado desde el comisionado para la elaboración de esta normativa que actualmente, tal y como ha recordado, se encuentra en fase participativa. "Ya hemos recopilado el marco normativo existente a nivel internacional y nacional, hemos realizado una comparación detallada e incluso hemos avanzado en esbozar los apartados y cuestiones principales que consideramos que tienen que reflejar nuestra norma", ha explicado.

En cuanto al proceso de participación activa, ha señalado que ya se ha iniciado la interlocución con el tercer sector, universidad, empresas y entidades de economía social, sector bancario, sindicatos, colegios oficiales, resto de administraciones e instituciones, como se ha hecho hoy con la representación de la Comisión Europea en España.

En este sentido, ha querido agradecer la participación de la Comisión Europea, a través de la directora general de Igualdad y Justicia, Ana Carla Pereira, en la jornada participativa del 19 de febrero, a la que asistieron unas 200 personas representando a toda la sociedad regional.

El vicepresidente segundo ha confirmado que ahora mismo "hay un texto ya que se va publicando en las distintas secciones en las que se ha dividido y nos está sorprendiendo muy gratamente el proceso de participación porque muchos ciudadanos, entidades, empresas, están accediendo al documento base y haciendo sus aportaciones, lo que pone en evidencia que hay mucho interés y que es un interés general, que no es solo del colectivo afectado, que lógicamente tiene un interés legítimo y propio, sino del conjunto de la sociedad".

Tras esta fase, ha señalado que "el objetivo es que pudiéramos presentar un texto a final de año que pudiera debatirse en las Cortes de Castilla-La Mancha en el siguiente trimestre".

Desde ahora y hasta mediados de junio se irán publicando fase a fase en el Portal de Participación institucional cada uno de los seis bloques en los que hemos estructurado la Ley para facilitar el proceso, junto con un formulario para que cualquiera que lo desee pueda realizar aportaciones en el plazo estipulado.

Se accede a él a través del siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/node/1934 y con el fin de garantizar la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, se ha dotado al proceso de materiales en Lenguaje Claro y formatos digitales accesibles.

"Esperamos que cuando llegue a las Cortes obtenga la máxima unanimidad posible", ha concluido. Ha recordado que ya se incluía en el nuevo Estatuto de Autonomía en el que el PP ha roto el acuerdo.

Por este motivo, Caballero ha reclamado "a Núñez y el PP que regresen al acuerdo porque nos jugamos consagrar la accesibilidad universal como un nuevo derecho en nuestro Estatuto para mejorar la vida de las personas, lo contrario será una traición a nuestra gente y a nuestra tierra que nadie entendería".

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por otro lado, José Manuel Caballero ha defendido la importancia de contar con fondos comunitarios en el nuevo marco financiero plurianual comunitario para al período 2028-2034 para políticas públicas de accesibilidad universal. "Esta prioridad en materia de accesibilidad universal debe verse reflejada en fondos europeos suficientes para políticas públicas en dicho ámbito y para el despliegue y cumplimiento del Acta Europea de Accesibilidad o Ley Europea de Accesibilidad".

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que deben estar canalizados a través de los mecanismos que se consideren más oportunos, como por ejemplo el Fondo Social Europeo, y, con carácter preferente, gestionados por las propias comunidades autónomas.

Asimismo, Caballero ha defendido que es vital reforzar la condicionalidad adicional a lo que ya establecen los reglamentos de los fondos europeos para promover una accesibilidad universal real y efectiva.