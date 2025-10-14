C-LM utilizará IA a partir de enero para resolver trámites de impacto ambiental reduciendo el plazo de 7 meses a 5 días

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la Administración regional comenzará a partir de enero de 2026 a aplicar la inteligencia artificial a la resolución de expedientes como los de impacto ambiental.

Así lo ha señalado este martes durante la presentación del libro 'El cambio en 100 palabras ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?', de Fernando Jáuregui, en Toledo, explicando que, gracias a la implementación de la IA, en trámites como la primera evaluación "donde antes eran siete meses, se va a hacer en escasamente cinco días".

García-Page ha considerado que algo como esto es "revolucionario" en el ámbito de la gestión y en las relaciones entre el ciudadano y la administración, aunque ha reconocido que la llegada de la IA también es un cambio "trascendental por lo que tiene de incógnitas".