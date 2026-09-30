C-LM valora la prórroga de ayuda a gasóleo agrícola pero cree que no será suficiente para compensar la subida de costes

Archivo - Un tractor durante la recogida de trigo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha valorado este miércoles el "gesto que se ha hecho" desde el Gobierno con la prórroga del Real Decreto que mantiene la ayuda al gasóleo agrícola en 20 céntimos por litro y, aunque ha agradecido esas ayudas, entiende "que no van a ser suficientes para compensar todo el incremento de costes que se producen" en el sector.

A preguntas de los medios por ese decreto y la intención del sector de mantener las movilizaciones previamente anunciadas al considerar insuficientes las medidas del Ejecutivo, antes de participar en el Foro Agrosantander en Toledo, Martínez Lizán ha considerado que, pese a las ayudas, hay que "tener en cuenta la presión" a nivel internacional.

"Todo esto, esta situación económica de incrementos de insumos, viene producida por una cuestión y tenemos que recordarla, que es la de la actitud de un presidente de un país, de Estados Unidos, de Donald Trump, que con motivo de su intención de manejar los designios económicos del mundo con la guerra de Irán, nos ha hecho estar viviendo unas situaciones que es muy difícil de poder acometer y atajar", ha comentado.

De ahí que, en su opinión, lo primero que tiene que haber es "precios acordes a las necesidades, evidentemente sin que perjudiquen a los agricultores y tampoco a los consumidores finales". A su juicio, es necesario seguir trabajando en la doble vía, para que bajen los precios de los insumos pero que también haya ayudas económicas "tan necesarias para poder seguir afrontando los retos de futuro".

A nivel personal, Martínez Lizán opina que lo que se debería hacer "es bajar el precio de los fertilizantes y bajar el precio de los combustibles" porque con los precios de ambos productos "es imposible tener una explotación con viabilidad y las ayudas siempre van a ser insuficientes", ha agregado.

El consejero de Agricultura ha señalado que en estos momentos "la situación determina sobre todo muchísimas incertidumbres, porque aún habiendo puesto ayudas al gasóleo agrícola, por ejemplo, el precio se ha seguido incrementando, además extraordinariamente en estas últimas semanas" y esas incertidumbres "creo que hacen que la pulsión que hay de la situación se haga a través de la confirmación del mantenimiento de las manifestaciones", ha concluido.