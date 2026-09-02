Localizan en Cuenca un vehículo presuntamente robado al descubrir una tarjeta de estacionamiento fraudulenta

Vehículos de la Policía Local de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha localizado un vehículo presuntamente robado gracias a que unos agentes detectaron una tarjeta de estacionamiento fraudulenta en una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Según ha informado el cuerpo municipal en Instagram, durante una de las patrullas que han realizado estos días de fiestas de San Julián los policías observaron, en el salpicadero de un vehículo, una fotocopia de una tarjeta de estacionamiento, circunstancia que llamó la atención de los agentes y motivó una comprobación más exhaustiva. Tras realizar las correspondientes consultas, se averiguó que el vehículo tenía una alerta por presunta sustracción.

Las diligencias practicadas fueron trasladadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que continuaron con la investigación.

La Policía Local de Cuenca recuerda que el uso de una fotocopia de estas tarjetas está expresamente prohibido y constituye un uso fraudulento. Además, en determinadas circunstancias, su manipulación o confección para simular el documento original y hacerlo pasar por auténtico puede llegar a constituir un delito de falsedad documental.

Tampoco está permitido utilizar la tarjeta cuando el vehículo no se utiliza para el desplazamiento del titular, es decir, cuando esta no conduce ni es transportado en él y no puede seguir utilizándose cuando esta persona ha fallecido.