Localizan en el río Tajo el cuerpo sin vida del menor desaparecido en Toledo el pasado martes

Dispositivo de Búsqueda de a Diego L., el menor de 16 años, desaparecido el pasado 29 de septiembre en Toledo capital. - EUROPA PRESS

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda formado por la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos y Protección Civil ha hallado en el río Tajo el cuerpo sin vida de Diego L., el menor de 16 años desaparecido el pasado 29 de septiembre en Toledo capital.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que añaden que el hallazgo ha tenido lugar sobre las 12.55 horas a la altura del cigarral Santo Ángel Custodio, en la ribera izquierda del río.

El dispositivo montado junto al río, bajo el puente de la Cava, comenzó este jueves, y ha estado formado por Policía Nacional, los Geos, guías caninos y drones; la Policía local, que tiene también sus indicativos y drones; bomberos y Protección Civil.

La última vez que se vio al menor fue a las 19.30 horas del pasado martes en ese lugar, donde se encontraron varios de sus efectos personales, como su mochila, su móvil y algo de dinero.