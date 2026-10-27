Luis Guillermo Ortega, único candidato de Vox al Senado en Cuenca tras el pacto de Feijóo y Abascal

Luis Guillermo Ortega, único candidato de Vox al Senado en la provincia de Cuenca tras el pacto de Feijóo y Abascal - VOX

CUENCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha designado a Luis Guillermo Ortega como cabeza de lista al Senado por Cuenca para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre convirtiéndose en el único candidato de Vox en la provincia tras el pacto alcanzado este lunes entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Experto en nuevos materiales de construcción y profesor de universidad como licenciado en ciencias físicas, ha realizado numerosos proyectos de edificación adaptados a la industria farmacéutica.

En el sector de promoción y construcción, ha ejercido de director comercial, director técnico y director general. Con dilatada experiencia en la docencia, en particular como profesor y jefe de estudios de ECCA, está actualmente jubilado. Ortega es, desde 2025, responsable de Organización territorial dentro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Cuenca.

PACTO PP-VOX

El pacto de PP y Vox en el Senado afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no lo hará en tres.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un único candidato en otras catorce provincias, entre ellas Cuenca. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.