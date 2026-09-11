Luismi Family celebra 41 años en cabina este sábado en Toledo compartiendo cartel con Cristian Varela, Peque o Yoikol

Archivo - Cartel de Luismi Family. - LUISMI FAMILY - Archivo

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Toledo acoge este sábado 12 de septiembre, de 17.00 a 01.00 horas, la segunda edición de 'Aniversario', la celebración con la que el dj toledano Luismi Family conmemora sus 41 años de trayectoria detrás de los platos.

Tras el estreno del formato en septiembre de 2025, cuando cerca de 3.000 personas pasaron por el coso toledano durante ocho horas de música, la cita regresa con una producción reforzada y un cartel construido alrededor de diferentes generaciones de la música electrónica, ha informado la organización en nota de prensa.

Cristian Varela, Luismi Delpino, Juanjo Martín, DJ Peque, Yoikol, System Efe y Luna VJ forman el cartel anunciado para esta segunda edición, que combina artistas estrechamente ligados a la trayectoria de Luismi Family con nombres de la escena toledana que han desarrollado su carrera dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

"Para mí es muy importante contar con compañeros con los que tengo amistad. Me siento muy orgulloso de poder contar con talentos locales que están muy posicionados a nivel nacional; ellos son el relevo lógico", asegura el disc jockey.

SEGUNDA EDICIÓN

La organización afronta esta nueva convocatoria con el objetivo de superar la experiencia de 2025, especialmente en los apartados visual y de iluminación.

"Este año hemos crecido un poco en producción. Queremos que la experiencia del aniversario supere la del año pasado. El listón está muy alto y eso genera mucho trabajo previo", señala el dj toledano.

Y es que la producción volverá a estar en manos de SYS Producciones, responsable también de la programación de conciertos de la Plaza de Toros de Toledo. El dispositivo de sonido mantendrá la línea de la primera edición, mientras que el espectáculo incorporará novedades en iluminación y producción visual.

La primera edición de Aniversario estuvo marcada por los reencuentros y por la convivencia de distintas generaciones de público y artistas.

Una de las imágenes que dejó aquella jornada fue precisamente la de clubbers que habían compartido pistas de baile décadas atrás coincidiendo con una generación mucho más joven vinculada actualmente a la música electrónica. Luismi define aquella experiencia como un "sentimiento colectivo" que hacía años que no encontraba en una fiesta.