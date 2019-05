Este lunes arranca el ciclo de conferencias de Tulaytula "para descubrir el Toledo que habitualmente no se ve"

Publicado 11/05/2019 16:15:51 CET

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

"El Toledo que habitualmente no se ve", constituirá el tema central del nuevo ciclo de conferencias que, organizado por la Asociación Tulaytula, dará comienzo a las 19.00 horas de este lunes, 13 de mayo, en el hotel San Juan de los Reyes, y se desarrollará durante tres lunes consecutivos hasta el día 27, con entrada libre para el público.

Bajo el título 'La observación inquieta. Lo que vemos y lo que no", las conferencias se van a centrar en algunos de los lugares de mayor atracción turística de Toledo para focalizar la atención donde habitualmente no se hace, por desconocimiento o por el apremio de los visitantes, tratando de desentrañar algunos detalles significativos que habitualmente no se resaltan en manuales de arte o guías de viaje, ha informado en nota de prensa la asociación.

El ciclo lo abrirá el próximo lunes el arqueólogo y doctor en Geografía e Historia, Arturo Ruiz Taboada, que hablará sobre la mezquita del Cristo de la Luz como 'Una realidad deconstruida'.

El día 20, José Manuel López Torán, becario de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo hará sobre la plaza de Zocodover y, seguidamente, María José Lop Otín, doctora en Historia Medieval de la misma Universidad, centrará su intervención en algunos espacios y funciones de la Catedral.

El 27 de mayo, el ciclo se cerrará con otras dos intervenciones, esta vez a cargo del doctor en Historia del Arte y director del ciclo, Óscar Monterreal, que hablará sobre las sinagogas, y el periodista y presidente de la Asociación Tulaytula, Miguel Larriba, que desentrañará algunas referencias perdidas en el cuadro del Entierro del Señor de Orgaz.