Este lunes juzgan en Albacete a un varón acusado de abusar sexualmente de una empleada con un 41% de discapacidad

ALBACETE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este próximo lunes, 29 de septiembre, a M.S.C., acusado de un delito de abuso sexual con acceso carnal en el que agredió en su establecimiento de alimentación de esta ciudad a una empleada que padecía una discapacidad intelectual del 41% y por el que la Fiscalía ha pedido 9 años de prisión.

Según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando en cuatro ocasiones distintas el presunto agresor se aprovechó de que la empleada llevaba a cabo tareas de reposición en el almacén del establecimiento para realizar tocamientos a la trabajadora, la cuál, según la Fiscalía, tenía afectadas sus facultades para otorgar su consentimiento debido al grado de discapacidad que poseía y al miedo a que ella pudiera ser despedida del trabajo.

Los tocamientos llegaron a producirse mientras ella se encontraba limpiando vitrinas o recogiendo plantas del almacén, deteniéndose cada vez que entraban nuevos clientes a la tienda. El procesado llegó a masturbarse frente a ella y a tocar los genitales de la mujer por debajo de la ropa.

En una de estas ocasiones, el 14 de enero, mientras estaba presuntamente en el almacén masturbándose la agredió sexualmente, siendo sorprendido por su novia, que llegó en ese momento al establecimiento, ante lo que la empleada aprovechó para huir.

La Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual por el que pide 9 años de prisión, una orden de alejamiento de 10 años y una indemnización de 10.000 euros para la víctima. El juicio se realizará en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.