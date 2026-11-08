Este lunes juzgan al trabajador de una tienda de golosinas acusado de tocar el glúteo a una niña de 12 años

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ALBACETE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincia de Albacete juzga este lunes, día 9 de noviembre, a un trabajador de una tienda de golosinas, identificado como J.M.S., acusado de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años tras realizar tocamientos en el glúteo a una niña de 12 años y darles besos en las mejillas "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales".

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, se remontan durante la última semana del mes de junio de 2023, en la tienda de venta de chucherías en la que trabajaba el acusado.

Este, "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", realizó tocamientos en el culo a la menor --que por aquel entonces tenía 12 años--, le dio besos en las mejillas, y le profería expresiones como "te quiero mucho, te aprecio mucho, si tuviera 18 años sería tu novio, lo que pasa en la tienda se queda en la tienda".

La madre de la menor interpuso denuncia por estos hechos el 6 de julio de 2023.

El fiscal pide imponer al acusado la pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a su domicilio, su lugar de trabajo o estudio, o cualquier otro lugar donde ésta se encuentre o frecuente (esté o no la víctima en esos lugares) en una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de seis años.

También impone al acusado la medida de libertad vigilada por tiempo de siete años, a ejecutar una vez cumplida la pena de prisión. Además, el fiscal pide la pena de privación de la patria potestad por tiempo de ocho años, y la pena de inhabilitación especial para realizar cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo de quince años.

El acusado deberá indemnizar también a la menor, --a través de su representante legal--, en la cantidad de 1.000 euros por el daño moral causado.