Luz verde a 4,5 millones de euros para el programa 'Somos Deporte 3-18' en Castilla-La Mancha

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a 4,5 millones de euros que invertirá la Junta en colaboración de las diputaciones para el desarrollo del programa 'Somos Deporte 3-18'.

Así lo ha trasladado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, junto a la consejera de Igualdad, Sara Simón, en una rueda de prensa este martes para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

El plazo para inscribirse en los deportes colectivos se abrirá desde el jueves, 11 de septiembre, hasta el 17 de octubre. En el caso de los deportes individuales la inscripción se realizará como máximo hasta 10 días antes del comienzo de la competición.

Las inscripciones se realizarán a través del portal de deportes de la Junta o de la plataforma Educamos CLM.

Además, de la última de las fases, la fase regional, saldrá la selección que representará a la región en las diferentes modalidades deportivas en ámbito nacional, con aproximadamente 700 chicos y chicas que desempeñarán este papel, ha indicado Simón.

Pastor ha resaltado la importancia que tienen esas actividades de promoción deportiva, "uno de los pilares" del 'Somos Deporte 3-18', que tienen "relevancia cultural y social, con especial atención al deporte femenino y al deporte adaptado".

También con actividades de iniciación deportiva y deportes adaptados, con el objetivo de ser un escaparate para la promoción de la actividad física y deportiva.

El consejero de Educación ha agradecido a docentes, técnicos, equipos profesionales y a delegados que participan en las actividades de formación que impulsa el Gobierno regional.