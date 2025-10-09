La madre de Nagore Laffage relatará su testimonio en unas jornadas contra la violencia de género en Menasalbas

Archivo - Asun Casasola, durante su intervención en la entrega de los premios Meninas 2022 - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madre de Nagore Laffage, víctima del conocido caso de San Fermín, va a participar en unas Jornadas contra la Violencia de Género que va a acoger la localidad toledana de Menasalbas el 14 de noviembre.

El encuentro contará también con Teresa Hermida, magistrada que formó parte del tribunal del caso de La Manada y Mª Pilar Marco, exfiscal y profesora de Derecho y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid . Asimismo, participará el equipo VioGén de la Guardia Civil de Torrijos, especializado en la protección de víctimas de violencia de género.

Según informa el Centro de la Mujer de Menasalbas, las jornadas están dirigidas a profesionales, asociaciones, autoridades locales y ciudadanía interesada, con el objetivo de sensibilizar, prevenir y reforzar el compromiso social contra la violencia de género en la comarca de los Montes de Toledo y en toda la provincia.

"Estas jornadas suponen un compromiso con la igualdad real y una gran apuesta por incorporar la lucha contra la violencia de género en el medio rural donde la invisibilidad y aislamiento siguen siendo una barrera", defienden desde este centro.

La cita tendrá lugar el 14 de noviembre, de 9.15 a 14.00 horas, en el Teatro de la localidad toledana, ubicado en la calle Donantes de Sangre 4.