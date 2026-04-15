Madre superiora del convento de Concepcionistas en Toledo: "Hacen falta monjas. Necesitamos gente joven que se anime"

La madre superiora del convento de las Concepcionistas en Toledo, Sor Julia.
La madre superiora del convento de las Concepcionistas en Toledo, Sor Julia. - CONSORCIO
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 14:38
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TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre superiora del convento de las Concepcionistas en Toledo, Sor Julia, ha señalado este miércoles que "hacen falta monjas" por lo que ha animado a las jóvenes a convertirse en hermanas de este templo, en unos tiempos en los que "la vocación está bastante difícil".

En este convento toledano conviven trece monjas, tal y como ha explicado Sor Julia a los medios, durante la presentación de las Jornadas de Puertas Abiertas 'Claustros y Capillas'.

"Es verdad que ahora la vocación está bastante difícil porque los jóvenes no están mucho por la labor. La verdad es que hay mucho ruido y hay tantas posibilidades que uno ya se pierde", ha afirmado.

Durante 500 años no han faltado personas con vocación en este convento, con épocas con menos monjas y otras con más, ha afirmado Sor Julia, que se ha mostrado convencida de que "ahora habrá un repunte y un volver de nuevo a despertar y a escuchar esa llamada".

También ha constatado que "hacen falta buenos matrimonios, que hoy también están muy así", y ha demandado que hay que abrirse "a la gracia de Dios y luego ya lo demás viene por añadidura".

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