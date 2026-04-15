Madre superiora del convento de Concepcionistas en Toledo: "Hacen falta monjas. Necesitamos gente joven que se anime"

La madre superiora del convento de las Concepcionistas en Toledo, Sor Julia. - CONSORCIO

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre superiora del convento de las Concepcionistas en Toledo, Sor Julia, ha señalado este miércoles que "hacen falta monjas" por lo que ha animado a las jóvenes a convertirse en hermanas de este templo, en unos tiempos en los que "la vocación está bastante difícil".

En este convento toledano conviven trece monjas, tal y como ha explicado Sor Julia a los medios, durante la presentación de las Jornadas de Puertas Abiertas 'Claustros y Capillas'.

"Es verdad que ahora la vocación está bastante difícil porque los jóvenes no están mucho por la labor. La verdad es que hay mucho ruido y hay tantas posibilidades que uno ya se pierde", ha afirmado.

Durante 500 años no han faltado personas con vocación en este convento, con épocas con menos monjas y otras con más, ha afirmado Sor Julia, que se ha mostrado convencida de que "ahora habrá un repunte y un volver de nuevo a despertar y a escuchar esa llamada".

También ha constatado que "hacen falta buenos matrimonios, que hoy también están muy así", y ha demandado que hay que abrirse "a la gracia de Dios y luego ya lo demás viene por añadidura".