Maestre (PSOE) asegura que seguirán trabajando de la mano del sector para plantear enmiendas a los recortes de la PAC

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre. - PSOE

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reafirmado este sábado el compromiso de los socialistas de "seguir trabajando de la mano del sector agrario para presentar enmiendas a los recortes de la nueva Política Agraria Común (PAC)", con el objetivo puesto en que "salga un buen acuerdo" y cambiar la propuesta inicial de la Comisión Europea, cuyo modelo es "muy pernicioso para el campo".

"Hay un recorrido de en torno a un año en el que vamos a tener una actividad muy intensa de interlocución con los agricultores, recogiendo propuestas para enmendar" el modelo que se propone, ha continuado Maestre, que ha recordado que "en la última PAC superamos las 8.000 enmiendas recogidas" y en esta negociación "no va a ser menos cuando es más grave todavía la propuesta que hacen".

A preguntas de los periodistas en Toledo, Maestre, quien será la ponente del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) del Reglamento de los fondos nacionales y regionales de la PAC, que establecerá la distribución de los fondos de la Política Agraria Común y de Desarrollo Rural, ha expuesto que la nueva propuesta de la Comisión "consiste, básicamente, en un hachazo a los recursos financieros".

"Es un recorte de más del 20 por ciento, mucho más de lo que se dice, porque todavía está por descifrar cómo va a impactar el cambio de modelo, también a efectos de presupuesto y no solo en ayudas directas, sino también de forma indirecta", ha señalado.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, ha explicado que también "atenta gravemente contra el modelo europeo de Política Agrícola, que es común", pues "lo que hace es estimular una competitividad entre Estados miembros. Deja de ser común, deja de ser justa".

La Política Agrícola Común "se hizo precisamente porque no todos los Estados miembros tenían las estructuras administrativas o presupuestarias para poder ayudar al campo", ha apuntado Maestre, y ha subrayado que "sin las ayudas europeas no hay futuro para el campo", por lo que "vamos a estar trabajando a lo largo de este año en las negociaciones".

En este punto, ha criticado la actitud del PP que "se retrata porque se hacen los ofendidos cuando a la vez son los ejecutores", y ha pedido al PP de Castilla-La Mancha y al presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que aproveche sus encuentros con el Partido Popular Europeo (PPE), como el de Zagreb (Croacia), para pedir que "frene a la Comisión Europea con estos recortes injustos e insostenibles".

"Eso es lo que tiene que hacer el PP, lo que tiene que hacer Feijóo, hablarle a Weber, hablarle a Ursula von der Leyen, si es que le escuchan, y pedir que retiren ese modelo".

Para Maestre, el PP ha llegado ya al "límite de las mentiras", también con el acuerdo de Mercosur, al decir ahora que "va a venir Feijóo a ayudar a los agricultores con un Reglamento de Salvaguardias que ya se ha votado", ha recalcado.

Y ha trasladado a los agricultores que el único partido que va a estar "pico y pala" defendiéndoles contra los recortes que ha impuesto el PP en las instituciones europeas y que apoya al PP español en las instituciones europeas, va a ser el Partido Socialista.