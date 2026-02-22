Maestre (PSOE) impulsa nuevas oportunidades comerciales de C-LM en la primera misión del Parlamento Europeo en Filipinas

La eurodiputada socialista, Cristina Maestre, ha participado en la primera misión comercial del Parlamento Europeo a Filipinas. - PSOE

La eurodiputada socialista, Cristina Maestre, ha participado en la primera misión comercial del Parlamento Europeo a Filipinas, organizada por la Comisión de Comercio Internacional (INTA), en un momento clave para avanzar en el futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y el país asiático.

La delegación, que desarrolló su agenda entre el 15 y el 19 de febrero en Manila, mantuvo encuentros con representantes institucionales, empresariales y económicos en sectores estratégicos como la industria manufacturera, la inversión extranjera, la digitalización y las energías renovables.

Cristina Maestre fue la única representante española en las reuniones oficiales, donde defendió el papel de España como socio prioritario en el refuerzo de las relaciones económicas entre Europa y el sudeste asiático, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Desde la perspectiva de Castilla-La Mancha, la eurodiputada puso el foco en el sector agroalimentario como uno de los grandes beneficiados del acercamiento comercial. Filipinas es un mercado en expansión, con una clase media urbana en crecimiento y una mayor apertura hacia productos europeos de calidad.

En ese contexto, el vino español --y especialmente el procedente de Castilla-La Mancha, primera región vitivinícola de Europa-- encuentra un espacio natural de crecimiento. El incremento progresivo del consumo de vino en Manila y otras grandes ciudades "abre una ventana de oportunidad para reforzar la presencia de nuestros tintos y blancos, competitivos en precio, con identidad propia y con una creciente apuesta por la calidad y la internacionalización".

Durante su reunión con la ministra de Comercio e Industria, Cristina Roque, y con el ministro de Finanzas, Frederic Go, así como con el negociador jefe del acuerdo UE-Filipinas, Allan Gepty, la eurodiputada ha destacado "el enorme potencial que tendrá el futuro acuerdo para fortalecer las exportaciones europeas de manufacturas, atraer inversión productiva y abrir nuevas oportunidades en ámbitos como la transición energética, las infraestructuras, la industria tecnológica o la economía verde".

Maestre ha afirmado que Europa representa un socio estable y fiable, comprometido con estándares elevados de sostenibilidad, seguridad jurídica y protección laboral.

Lo mismo sucede con el segmento de bebidas espirituosas y alcoholes, donde España tiene una tradición consolidada y una oferta diversificada que puede ganar cuota en un mercado que valora cada vez más los productos europeos con marca y denominación de origen.

Para Castilla-La Mancha, con su tejido de bodegas y cooperativas exportadoras, el acuerdo comercial "supondría un impulso adicional para consolidar mercados en Asia y diversificar destinos más allá de los tradicionales.

Asimismo, Maestre ha destacado la fortaleza del sector porcino español, un vector estratégico en nuestros intereses comerciales. Filipinas es ya un mercado relevante para el porcino europeo y, en un escenario de reducción de barreras y mejora del acceso al mercado, se consolidaría como un destino prioritario, defiende la socialista, que añade que para España y para regiones con fuerte peso ganadero e industrial como Castilla-La Mancha, el porcino representa empleo, industria transformadora y valor añadido en el medio rural.

La eurodiputada defendió que el futuro acuerdo debe garantizar condiciones equilibradas, seguridad sanitaria y estabilidad regulatoria que permitan a nuestras empresas competir en igualdad de condiciones.

La misión incluyó también reuniones con la Cámara de Comercio de Filipinas, la Confederación de Exportadores, la Cámara Europea de Comercio y representantes empresariales locales, así como visitas a compañías industriales europeas instaladas en el país. Estos encuentros permitieron analizar de primera mano el papel de Filipinas en las cadenas globales de valor y las oportunidades de cooperación en sectores industriales avanzados.

Cristina Maestre valoró la misión como "un paso decisivo para situar a Europa y a España en una posición estratégica en el sudeste asiático". "Filipinas es una economía dinámica, con voluntad de abrirse al mundo y atraer inversión. Si culminamos el acuerdo comercial, nuestras empresas -desde la industria tecnológica hasta nuestras bodegas y nuestro sector porcino- tendrán nuevas oportunidades de crecimiento", ha afirmado.