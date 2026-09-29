La magia llega el viernes a Cuenca en un espectáculo a 8 manos desde lo familiar, lo emocional, lo imposible y lo visual

Adrián Blázquez, 'Mágico Man', actuará en Cuenca el primer viernes de octubre - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 2 de octubre, los Jardines de la Diputación de Cuenca serán el escenario en el que cuatro magos desplegarán un espectáculo afrontando el ilusionismo desde otros tantos puntos de vista.

Con 'Mágico Man', el alter ego detrás de Adrián Blázquez, que ejercerá como anfitrión en Cuenca, militarán otros tres compañeros de profesión. Así, Mago Pini, desde Molina de Aragón; Fermagic, desde San Fernando de Henares; y Ángel Ortega, desde Guadalajara capital, completarán el póker que se subirá al escenario para desplegar un show que ya ha rodado por varias localidades de Cuenca, Soria o Guadalajara.

En declaraciones a Europa Press a pocos días de la cita, 'Mágico Man' relata que la puesta en escena servirá para poner encima de la mesa cuatro relatos distintos en torno a cuatro espectros. Así, lo familiar, lo emocional, lo imposible y lo visual son las etiquetas que cada uno de los cuatro ilusionistas subirán a las tablas para entrelazarse en un relato mágico que terminará por confluir.

En una cita con entrada gratuita hasta completar aforo, según explica el mago, podrán verse "cuatro espectáculos con roles diferentes" pero en cualquier caso "con un hilo conductor" que cose a todos ellos.

"Es una propuesta muy interesante donde cada uno cumplirá un rol diferente, pero al final todo será un conjunto y no hay nada que sea puntual", asevera Adrián Blázquez.

Un espectáculo que lleva más de un año de rodaje y que conforma un argumento "muy dinámico", aprovechándose de la combinación entre magos para que el desarrollo del pase consiga que la gente "acabe fascinada".

A SEGUIR APRENDIENDO

Blázquez acumula varios años estudiando e investigando el mundo de la magia, y dos años después de su última conversación con Europa Press, explica sus últimos avances.

"He ampliado mi repertorio y he creado cosas diferentes. He asistido a congresos y he incluido mejoras en la magia en escena", detalla.

Por último, ha tenido palabras para acordarse del maestro Tamariz, recientemente fallecido. "Me hubiera encantado conocerlo. Es una persona que revolucionó el mundo de la magia y ha sido maestro de maestros".