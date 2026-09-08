Maite Pérez se postula como candidata de Podemos C-LM y Gascón compatibilizará la dirección del partido con la docencia

Maite Pérez y José Luis García Gascón. - PODEMOS

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo Maite Pérez, quien fuera además responsable del área de Cultura en ese municipio en la pasada legislatura, da el paso y se presentará al proceso de primarias de la formación morada con la intención de ser la próxima candidata en las elecciones autonómicas de 2027.

Mientras, el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón, seguirá al frente de la dirección, un cargo que compatibilizará con su labor docente, a donde regresa para dar clases en la Universidad de Castilla-La Mancha tras la presentación de su tesis doctoral.

La propia Maite Pérez ha escrito en su perfil de la red social X que se presenta "con alegría" para que, si así lo deciden los inscritos, "ser la candidata de Podemos por una Castilla-La Mancha con valores de izquierdas, que potencie lo público, solidaria, sostenible, donde todos tengan derechos garantizados y se aseguren vidas dignas, iguales y libres".

García Gascón, de su lado, ha utilizado el mismo canal para agradecer a Pérez su "valentía, compromiso y lealtad" aceptando esta responsabilidad, un reto que, asegura, muchos compañeros de Podemos le han pedido. "Empujamos contigo para lograr el objetivo de una Castilla-La Mancha de izquierdas en 2027. Sí se puede".

PIDE "JUEGO LIMPIO"

Muestra también su alegría por el hecho de que Pérez pueda ahora "continuar con el trabajo hecho estos años y en la campaña electoral de 2023", considerando que en el caso de ser la elegida, Podemos estará "en las mejores manos".

Y es que Pérez, a su juicio, "ha demostrado lealtad, valores de izquierdas, feministas y con experiencia de Gobierno en el Ayuntamiento de Mota".

"Como coordinador de Podemos espero que haya juego limpio y una lista unitaria con cuidados internos. La candidatura que decida la militancia tiene nuestro compromiso de trabajar y poner la organización hacia el mismo objetivo", indica.

Aclara igualmente que, en lo que son sus últimos años al frente del partido, asume el papel de "repartir tareas en equipo", asegura que apoyará la campaña de 2027 también en las municipales, y ahora compaginará su función orgánica con su "necesaria vuelta a la universidad".

"Es más necesario que nunca que haya un faro de esperanza de izquierdas. Un Podemos valiente y firme para una izquierda fuerte en Castilla-La Mancha. Maite y su equipo son la mejor candidatura para lograrlo si empujamos juntas en la misma dirección. Hacia la victoria en 2027".

EL PROCESO NACIONAL SE EXTENDERÁ ALGO MÁS DE UN MES

Podemos a nivel nacional pone en marcha el proceso de primarias para elegir a sus candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027, procesos que se extenderá aproximadamente durante poco más de un mes.

Concretamente, las bases del partido morado votarán a sus referentes electorales a los comicios autonómicos del año que viene en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.

También se elegirán a los candidatos a las diputaciones forales en Euskadi y a los consells y cabildos insulares, así como a los aspirantes en los comicios municipales, según ha informado Podemos. Aparte, la formación también celebrará la asamblea autonómica en Murcia para escoger a los integrantes de la dirección a nivel regional.

BELARRA YA ANUNCIÓ SU SALTO A MADRID

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya avanzó en un movimiento sorpresivo su intención de presentarse a las primarias para ser la candidata del partido a la Comunidad de Madrid y tratar de lograr que la formación vuelva a entrar en la cámara regional tras quedarse como partido extraparlamentario en 2023.

En este caso, el escenario de la izquierda alternativa se encamina a una fragmentación una vez que Más Madrid ya dejó claro que no baraja una candidatura conjunta con los 'morados' a nivel autonómico. La formación liderada por Mónica García si está dispuesta a hablar de alianzas con sus aliados estatales de Movimiento Sumar e IU, formación que en los últimos comicios madrileños concurrió con Podemos.

A su vez, la coordinadora autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, anunció su decisión de presentarse a las primarias del partido para liderar la candidatura de la formación morada a nivel autonómico, convencida de que pueden decantar la balanza" en la próxima cita electoral y "volver a ganar".

El cronograma de la formación morada es que el conjunto de los precandidatos esté publicado el 15 de septiembre, para después dar paso a la pase de recepción de avales. Luego, el día 25 se formaliza la publicación de los candidatos definitivos y la publicación de la lista de aspirantes será el 30.

La fase final será ya en octubre con el periodo de votación de los inscritos del 5 al 11, mientras que los resultados definitivos se publicarán el día 13 del mes que viene.

Una vez elegidos sus referentes internos electorales, quedará la cuestión de la política de alianzas que seguirá el partido en cada enclave autonómico para determinar si acude con su propia candidatura o en coalición con otras fuerzas.

Podemos cosechó un buen resultado en Extremadura a través de la confluencia con IU aunque en Aragón y Castilla y León tuvo un paupérrimo resultado. En Andalucía concurrió junto a IU y Movimiento Sumar pero los morados no obtuvieron diputados.

IRENE MONTERO, REFERENTE A NIVEL ESTATAL

A nivel estatal la dirección de Podemos ya anunció su apuesta para que la exministra y eurodiputada del partido, Irene Montero, se presente a las primarias para ser su candidata a las generales.

Durante el último Consejo Ciudadano estatal de Podemos, Belarra señaló que este curso político es "determinante" y marcado por la convocatoria de elecciones a nivel estatal, autonómico y municipal.

Por ello instó a todos los cuadros y simpatizantes de Podemos a organizarse y movilizarse para este ciclo electoral, dado que el país "necesita una izquierda valiente, fuerte, que no tenga miedo a decir lo que hay que decir" y que esté "dispuesta a pagar el precio que hacen pagar por cambiar las cosas".