Mallo crea una "oda anticapitalista" en su tercer disco donde vuelca su rabia contra el funcionamiento de las cosas

Mallo - MALLO

TOLEDO, 3 Oct. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA PRESS) -

La banda toledana Mallo, formada por Javi (voz y guitarra), Elena (teclas y voz), Alba (guitarra), Beatriz (bajo) y María (batería)-- acaba de lanzar su tercer disco de estudio que, bajo el nombre 'La oscuridad que habita bajo la torre de Malamoneda', es una "oda anticapitalista" en la que vuelca su rabia contra el sistema y el funcionamiento de las cosas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Mallo afirma que en este nuevo álbum, publicado este mes de septiembre, toda la tristeza que había en 'El Diluvio' (2024), que no ha dejado de existir, ha "mutado" a otro tipo de forma de procesarla que tiene más que ver con el desapego al sistema y al funcionamiento de las cosas.

En lo musical, la banda cree que es un álbum "más oscuro" y tiene más distorsión siendo también menos ambiental que el anterior. "La oscuridad está presente a la fuerza por lo que hablamos en el disco de existir libremente, con tranquilidad y felicidad, en un mundo ultracapitalista que se empeña en ponerte trabas por el mero hecho de existir".

Del mismo modo, el grupo afirma que este nuevo trabajo supone también "la consolidación de una mentalidad como banda", basada en que solo pueden seguir haciendo música y sosteniéndolo en el tiempo, si mantienen "una dinámica de respeto y cariño por la música y entre los integrantes".

"La idea de la música está muy bien, pero solo tiene sentido si quienes estamos haciéndola somos cinco personas que nos queremos, disfrutamos de esto, sentimos lo mismo ante todas las posibles decepciones y frustraciones que pueden surgir en el proceso de hacer música o si sentimos la misma pasión por esto que cuando teníamos 15 años", argumenta.

UNA AVENTURA DE JUEGOS Y MAZMORRAS

Esa rabia contra el sistema capitalista, cómo "impone" unas normas sobre los cuerpos y las identidades y qué se puede hacer para solucionarlo, se plasma metafóricamente en 'La oscuridad que habita bajo la torre de Malamoneda' en las viviencias de dos personajes llamados Bú y Laika, en una aventura de 'Dungeons & Dragons' (Dragones y Mazmorras) que se incluye en el vinilo.

El grupo ha añadido así un extra en el formato físico de álbum, como es un juego de rol. "Para nosotras eso es muy importante y a la hora de hacerlo pensábamos en que lo que nos gustaría encontrarnos en un disco sería algo acorde a lo que hemos hecho", ha señalado.

Con todo, el disco se grabó a caballo entre la casa de algunas integrantes de Mallo en Cobisa y un pueblo de Burgos llamado Retuerta, que es donde está el estudio de Ismael Rubio, el productor de este trabajo. "Lo hemos estado grabando con mucha calma entre finales de 2025 y principios de 2026".

"Ismael nos ha dejado meter mucha mano. Si algo bueno tiene producir con alguien que te conoce es que cuenta con tu visión y tu opinión a la hora de producir. Pero la mayor parte de toda la labor de mezcla máster y producción ha corrido a su cargo", subraya.

Pese a que hubo un momento en el que una discográfica se interesó por lanzar el disco, Mallo decidió finalmente que fuera autoeditado, con la ayuda del sello 'Estudio Mazmorra' en el apartado digital, por lo que terminó de ver la luz en septiembre con el single 'Anarconeoliberal suicida' como lanzamiento destacado.

"Al final salimos del 'underground', no tenemos ninguna discográfica grande detrás y no formamos parte del circuito de la industria más 'mainstream'. Para lo bueno y para lo malo es nuestra forma de hacernos un hueco porque tampoco tenemos a nadie que nos obligue a sonar de cierta manera o a cumplir ciertas expectativas", asevera la banda.

EL DIRECTO

Respecto a sus actuaciones en directo, el grupo diferencia ahora los dos primeros conciertos de presentación de 'La oscuridad que habita bajo la torre de Malamoneda', el que fue el pasado 19 de septiembre en el Círculo de Arte de Toledo y el que tendrá lugar en la sala Fuhouse de Madrid el 16 de octubre.

Así, reconocen que hay una puesta en escena distinta en estos dos conciertos de presentación --en los que además toca con ellos el banjo en la canción 'Carretera y mantra' Mario Hernández, que es también el diseñador el arte del disco--, a los que seguirán en la gira que darán por el país, donde harán otro tipo de escenografía.

Tras la presentación en Madrid y ya a partir de noviembre, Mallo tienen cerradas varias fechas en ciudades como Zaragoza o Salamanca, que ya irá anunciando por redes sociales. "Nos hace muchísima ilusión porque al final somos una banda que nos gusta mucho salir a tocar".

Las entradas para estos conciertos podrán adquirirse a través del Instagram de la banda --@mallo_musica--, así como en su Bandcamp. Ahí también se puede escuchar y descargar en mp3 sus canciones y comprar tanto sus camisetas como sus vinilos.