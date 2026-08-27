Marco Mezquida, Gigi McFarlane o Diego Amador, en el Festival de Jazz de Toledo que arranca el 1 de septiembre

Presentación del Festival Internacional de Jazz. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toledo va a celebrar la 29ª edición de su Festival Internacional de Jazz, del 1 al 6 de septiembre, con propuestas que recorrerán diferentes espacios y expresiones del patrimonio de la ciudad.

Según informa el Consistorio, la inauguración tendrá lugar el 1 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Hospital Nacional de Parapléjicos, con una propuesta de músicos toledanos liderada por Alfredo Copeiro, que combinará música e imágenes de Toledo para crear un espacio de interacción entre fotografías, ilustraciones, textos y música.

El 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Salón Rico, será el turno de Sheila Blanco y Julián Olivares, con un proyecto vinculado a la memoria. Sheila Blanco regresa al festival después de su participación en la pasada edición, en esta ocasión con una propuesta concebida específicamente para este espacio.

El 3 de septiembre, en la plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas, el protagonismo será para los músicos de Toledo con Sergi Fecé y Nacho Domínguez, que presentará un proyecto especial dedicado al agua como patrimonio natural de la ciudad, desde los manantiales y aljibes hasta el río Tajo y las infraestructuras hidráulicas que históricamente han formado parte de Toledo.

La propuesta musical ha sido desarrollada junto a los productores musicales toledanos Amable Rodríguez y Martín García, y el repertorio recorrerá diferentes estilos y tradiciones musicales, desde la canción francesa y el fado hasta la canción italiana, el folk o el pop, con nuevos arreglos desde la perspectiva del jazz.

El 4 de septiembre, el festival se adentrará en el flamenco y el jazz de la mano de Diego Amador, pianista, cantante y compositor que une la raíz flamenca con la libertad de la creación musical. Su actuación incluirá además un homenaje al legado de Paco de Lucía, vinculado también a Toledo como parte de su patrimonio humano.

El 5 de septiembre, Gigi McFarlane, guitarrista, cantante y compositora con una amplia trayectoria internacional, protagonizará una actuación que supondrá un cambio de registro para invitar al público a bailar y disfrutar de una propuesta divertida, amena y vistosa musicalmente.

La 29ª edición se cerrará el 6 de septiembre con Marco Mezquida, uno de los grandes nombres del panorama del jazz actual, que ofrecerá un concierto de piano concebido especialmente para la Catedral de Toledo, con motivo del VIII Centenario de la colocación de su primera piedra.

En la presentación de la programación, la concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha destacado que la cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad, vuelve a poner en diálogo la música y el patrimonio bajo el lema: el Jazz canta al patrimonio.

Ha recordado que todos los conciertos del 29º Festival de Jazz de Toledo serán gratuitos y ha invitado a todos los ciudadanos "a disfrutar de una programación que, durante seis días, hará que la música dialogue con el patrimonio material, natural e inmaterial de la ciudad".

Pérez ha agradecido a su directora artística, Pilar Chozas, "su trabajo y dedicación para mantener una programación muy cuidada y con una acogida maravillosa a todos los niveles".

Mientras, la directora artística del Festival ha explicado que se trata de "un proyecto muy especial y un reto grandísimo para Mezquida, que afrontará desde su creatividad y riqueza musical una propuesta inspirada en uno de los grandes elementos patrimoniales de Toledo".

Asimismo, ha reivindicado "la estrecha relación del Festival de Jazz con los músicos toledanos que han participado en sus diferentes ediciones desde los orígenes de la cita".

Como novedad, esta edición incorpora además la colaboración de la Asociación Alternativa, una entidad didáctica sin ánimo de lucro de Toledo que trabaja para acercar a los más jóvenes la historia de la música a través de colecciones de cromos.

En esta ocasión, la colección está dedicada a grandes pianistas e incluye un cromo específico sobre el Festival de Jazz de Toledo. Los cromos se repartirán durante el festival y también llegarán a centros educativos, con el objetivo de utilizar la música como herramienta de divulgación y aprendizaje.