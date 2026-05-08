Margallo alerta de que Europa está "más en el menú que en la silla" ante EEUU, China y Rusia

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo participa en el XVI Foro de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha advertido de que el mundo ha entrado en un "cambio de época" marcado por el fin del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, el avance del unilateralismo y la pérdida de peso de Europa frente a potencias como Estados Unidos, China y Rusia.

Así lo ha señalado este viernes durante su participación en el XVI Foro de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, un encuentro conducido por el periodista Rafa Latorre, de Onda Cero, y centrada en el impacto de la segunda presidencia de Donald Trump, la crisis de la hiperglobalización y las nuevas reglas del comercio internacional.

"No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época", ha afirmado Margallo, que ha dado por superado el sistema construido en 1945 sobre "normas universales, organismos multilaterales" y una "vocación de exportación de los valores democráticos".

A su juicio, ese orden "ha muerto" y ha sido sustituido por un escenario en el que "la diplomacia, el consenso y el diálogo han sido sustituidos por la fuerza". En este nuevo tablero, ha advertido, "la paz ya no es un bien en sí mismo", sino "una condición que se adquiere por las armas para afianzar el propio dominio en las zonas de influencia".

Margallo ha descrito la posición europea en el actual contexto internacional a partir de la diferencia entre los "grandes carnívoros", entre los que ha citado a Estados Unidos, China y Rusia, y los "herbívoros", que serían aquellos países o bloques sin fuerza suficiente para sentarse en igualdad de condiciones en la mesa donde se toman las grandes decisiones globales.

"Carecemos de la fuerza suficiente para exigir un puesto en la mesa, y eso hace que estemos más en el menú que en la silla donde se toman las decisiones", ha señalado el exministro, que ha defendido que España debe reforzar su integración europea y que la Unión Europea debe dar un salto político de mayor ambición.

En este sentido, se ha declarado "firme convencido" de que España debe integrarse plenamente en la Unión Europea y de que la UE debe convertirse en los Estados Unidos de Europa "más pronto que tarde".

El exministro ha sostenido que Europa ya no puede seguir viviendo bajo los supuestos que marcaron las últimas décadas. "Se ha acabado lo que algunos llamaron la edad de la inocencia", ha afirmado, en referencia a una etapa basada en la energía barata procedente de Rusia, la capacidad de China para absorber excedentes industriales y la delegación de la defensa en Estados Unidos.

"Eso se ha terminado", ha resumido Margallo, que ha insistido en que la Unión Europea debe construirse con mayor autonomía, aunque sin romper sus vínculos con Washington.

"Tenemos que seguir entendiéndonos con los Estados Unidos. Es obvio que estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de Rusia o de China, pero exigiendo que se nos respete", ha apuntado.

"HE PERDIDO BASTANTE FE EN DONALD TRUMP"

Margallo ha situado la rivalidad entre una China convertida en potencia tecnológica e industrial y unos Estados Unidos más aislacionistas como uno de los ejes centrales de la geopolítica actual, con derivadas económicas, tecnológicas, militares y diplomáticas.

En este sentido, ha advertido de que Europa se encuentra rodeada de grandes potencias con estrategias propias y con capacidad para condicionar el comercio mundial.

Por ello, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea gane autonomía, firme acuerdos con otros mercados y refuerce su posición industrial y estratégica.

El exministro también ha recordado su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se impulsó la Marca España, una herramienta que, según ha explicado, pretendía ayudar a las empresas españolas a conquistar nuevos mercados.

"Yo no sé ustedes, yo he perdido bastante fe en Donald Trump y en los Estados Unidos", ha reconocido Margallo en la parte final de su intervención, antes de insistir en que la riqueza es la que permite generar oportunidades.

"Sé que sólo la riqueza se reparte y la pobreza se comparte evangélicamente en el mejor de los casos. Y yo prefiero la primera solución", ha concluido.