Mari Luz Fernández toma posesión como nueva subdelegada de Cuenca con objetivo de modernizar y revitalizar la provincia

CUENCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mari Luz Fernández ha tomado posesión este viernes como nueva subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cuenca, en un acto que ha estado presidido por el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y donde también ha intervenido el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro.

La nueva subdelegada, en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, ha destacado, tras prometer su cargo ante la Constitución, tener "emociones encontradas", al dejar atrás casi siete años como delegada provincial de Sanidad.

Una etapa en la que ha tenido que afrontar "el esfuerzo de recuperar lo que se había perdido en la Sanidad en los años previos" y, después, "llegó la pandemia y, con ella, el desasosiego", donde "lo grave era el número de víctimas".

Ha tenido palabras de agradecimiento a sus compañeros en la Administración regional y a la labor del anterior subdelegado, Juan Rodríguez, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su esfuerzo en mantener la seguridad ciudadana, y ha agradecido también la colaboración y trabajo conjunto recibido en estos años de ellas, al igual que el que ha dicho haber tenido del resto de instituciones.

"Hoy comienzo una nueva etapa y ya trabajando", ha indicado Fernández Marín, que ha trasladado a los trabajadores de la Administración General del Estado que su puerta "siempre está abierta". Ha subrayado "la gran labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a los que les ha indicado que van "a trabajar juntos".

El objetivo de esta etapa pretende ser "modernizar y revitalizar" una provincia afectada por la despoblación, ha expuesto Fernández Marín, agradeciendo al tiempo la confianza del delegado del Gobierno en su nombramiento, que implica también avanzar en el objetivo de igualdad y mayor presencia de mujeres.

Ha concluido con palabras de cariño hacia su familia y "a los que no están, que me sigan enviando energía para trabajar en la dirección que siempre he seguido, la de intentar mejorar la vida de las personas".

RETOS DE CUENCA A FUTURO

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, que ha agradecido a los asistentes participar en este acto "tan emotivo", para dar la bienvenida a Mari Luz Fernández, que "llega con una valiosa experiencia". También ha alabado al hasta ahora subdelegado, Juan Rodríguez, su implicación, su trabajo y su esfuerzo durante estos dos años. "Ha cumplido con la labor que se le encomendó, y ahora toca un nuevo impulso".

La incorporación de la subdelegada "avanza también en el compromiso de igualdad real institucional del Gobierno de España en la región, que queda conformada con tres subdelegadas, dos subdelegados y yo como delegado".

Su responsabilidad más reciente como cargo institucional "va a ser una gran baza en la colaboración institucional, que será uno de los grandes ejes que va a caracterizar esta etapa". Tierraseca ha insistido, a ese respecto, en que "el entendimiento, el apoyo, el saber ser flexibles en alguna ocasión para poder llegar a un acuerdo siempre redundan en beneficio de la ciudadanía, que es a la que nos debemos".

"Se abre una nueva etapa, tras una primera de lucha contra la COVID, de protección de las personas y el tejido empresarial, ahora toca la de la recuperación, en la que habrá que gestionar una gran cantidad de fondos europeos para propiciar esa mejora, y que irá a la par de las decisiones del Gobierno para mejorar los derechos y las condiciones de vida de las personas, de los trabajadores", ha indicado.

"Nuestra labor es entender y percibir las necesidades en la provincia de Cuenca y trasladarlas al Gobierno de España, y al revés, dar cuenta de todo lo que el Gobierno de España pone a disposición de esta provincia y esta región para su avance", ha trasladado a la nueva subdelegada.

Igualmente, se ha referido a la implicación del Gobierno y la atención prestada a la Cuenca con decisiones como ser una de las primeras provincias en beneficiarse de la intención del Gobierno de desconcentrar las instituciones, citando el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, o el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, uno de los tres de Castilla-La Mancha beneficiarios de la convocatoria de 2020, y que contribuirá a revitalizar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Gobierno también actúa en la mejora del entorno natural, con actuaciones en los ríos Moscas y Júcar, o en ser parte principal en el proyecto de remonte con el que contará la capital, para favorecer la accesibilidad, ha resaltado.

"GARANTIZAR CONDICIONES DE VIDA DE LOS CONQUENSES"

Pero también, ha expuesto Tierraseca, hay grandes retos en esta provincia, y el principal "es garantizar las condiciones de vida de todos los conquenses, vivan donde vivan". "El reto demográfico es uno de los más importantes de Cuenca".

Se trata, ha abordado, "de acabar con las distancias tanto tecnológicas, haciendo esfuerzo en extender la banda ancha y el 5G, como las distancias físicas", y ahí "es clave la iniciativa XCuenca, que pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad, ajustándose a las necesidades de la provincia y combinando los distintos modelos de transporte". "Se complementará con el impulso al transporte ferroviario, como ha anunciado recientemente el Ministerio de Transporte", ha recordado Tierraseca.

"Estáis aquí como testigos del compromiso" de Mari Luz con Cuenca. "Le pido que tenga siempre las puertas abiertas", para lo que va a tener como apoyo el gran equipo de profesionales de la Administración General del Estado en esta provincia.

A los asistentes también les ha trasladado una demanda: "A ustedes les pido complicidad, para que el mandato que le he trasladado a Mari Luz de entendimiento, de trabajar por la colaboración, sea la seña de identidad de esta etapa que hoy iniciamos", ha concluido.

AGRADECIMIENTO A SU LABOR EN LA JUNTA

De su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha agradecido a Fernández su trabajo estos seis años al frente de la Delegación Provincial de Sanidad, que han sido "de los más duros que ha pasado tanto la región como el país en los últimos años".

"Es de justicia agradecerle su trabajo, que tuvo una tarea complicada, pero ha estado siempre al pie del cañón intentando poner su grano de arena para superar la situación".

Como vicepresidente de la Junta, ha pedido a la nueva subdelegada que profundice "en la coordinación y cooperación con el resto de instituciones". "Es clave que trabajemos de la mano porque tenemos que tirar mucho del carro porque necesitamos que vayamos todos en la misma dirección para intentar resolver los problemas que tiene la provincia", ha aseverado Martínez Guijarro.

Al mismo tiempo, ha asegurado que todos los responsables públicos "tenemos un reto por delante, que es contribuir a la normalización del país", desgranando los retos de futuro que tendrá Fernández como la puesta en marcha del Centro Nacional de Estudios Penintenciarios, la nueva comisaría de policía nacional o el reto de que los fondos europeos de recuperación "lleguen a cada rincón de la provincia".