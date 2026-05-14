María Isabel y Sonia Madoc en el Pride de Valdepeñas, con homenaje a Paco Clavel - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 14 May. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas celebrará el próximo sábado, 20 de junio, el Pride 2026, con el que pretende instar a la tolerancia y la igualdad del colectivo LGTBI+ a través de una fiesta por la diversidad, que tendrá lugar en la Plaza de España, a partir de las 22.30 horas, y que contará con las actuaciones de María Isabel y Sonia Madoc, Kelly Roller, Penélope Caos y el Dj Acid Rainbow, junto un homenaje al polifacético Paco Clavel.

"Valdepeñas es un municipio que abraza a todo el mundo, es referente, lo ha sido y lo sigue siendo, en políticas de igualdad y de diversidad, y eso se ha convertido en el centro de nuestras políticas", ha manifestado durante la presentación la concejala de Igualdad, Inmaculada Pacheco.

Por ello, ha añadido que "la diversidad sexual debemos de protegerla, visibilizarla y reivindicarla, por la realidad social manifiesta que representa y, por tanto, desde las administraciones públicas debemos seguir esta dinámica como hemos seguido haciendo en años anteriores". En este sentido, Pacheco ha recordado el arduo trabajado llevado a cabo en los últimos años con tres Planes de Igualdad Municipal y una guía LGTBIQA+.

En cuanto al Pride organizado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, contará con la lectura de un manifiesto y un homenaje a Paco Clavel, tal y como ha avanzado Pacheco. El artista, natural de un pueblo de Jaén, se mudó a Valdepeñas en su infancia, por lo que siempre ha formado parte de la Ciudad del Vino. La concejala de Igualdad ha recordado que se le concedió el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valdepeñas en 2023 y que siempre ha sido un referente de la comunidad LGTBI. Se hizo conocido en los años 70 por su estilo extravagante, divertido y rompedor. Fue uno de los impulsores de la movida madrileña, mezclando música, humor y performance artística. Hoy es reconocido como uno de los artistas más singulares e influyentes del pop alternativo en España.

ACTUACIONES EN PLAZA DE ESPAÑA

En cuanto al cartel, la concejala de Igualdad ha destacado actuaciones como la de María Isabel. Saltó a la fama con el tema 'Antes muertas que sencilla', con el que ganó el Festival Eurovisión Junior de 2004. Su carisma, talento y estilo alegre hicieron que el tema se convirtiera en un éxito internacional, junto a otros como '¡No me toques las palmas que me conozco!'. Ha participado en numerosos talent shows de televisión, las más recientes son los programas 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas', del que resultó ganadora.

Por otro lado, Sonia Madoc conocida por el extinto grupo Sonia y Selena, que se hizo archiconocido en los 2000 con el mítico tema 'Yo quiero bailar', también actuará en esta edición del Pride de Valdepeñas. Entre sus éxitos también se encuentran 'Deja que mueva, mueva' o 'Tequila'. En 2025 el dúo se reunió oficialmente para participar en el Benidorm Fest con el tema 'Reinas', que se hizo muy popular entre el colectivo LGTBI. Posteriormente, Sonia Madoc ha participado en la última edición de Gran Hermano Dúo y ha lanzado temas en solitario con sonido dance, como 'Diva Neón' o el reciente 'Todo va por mi'.

Pacheco ha señalado que el cartel lo completa Kelly Roller, reconocida drag que ha participado en 'Drag Race España' y que ha consolidado su imagen en Valdepeñas como presentadora de la Gala Drag de la localidad. También se sumará la drag valdepeñera Penélope Caos, que ha obtenido diferentes premios en la Gala Nacional 'La + Queen' de Valdepeñas, así como el dj Acid Rainbow, con una amplia experiencia a los mandos de fiestas LGTBI como Mariquita Fest, Baila Cariño, Aqua o Marta Cariño, entre otras, que pondrá la mejor música hasta la madrugada. Además, la Plaza Constitución contará ese fin de semana con diferentes food trucks.

La concejala de Igualdad también ha agradecido la colaboración del pub Envy en este Pride y ha señalado que la programación completa, con actividades de concienciación y sensibilización de temática LGTBI, se dará a conocer en las próximas semanas.