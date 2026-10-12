Mariscal (Vox) estaría "encantado" de encabezar la lista de la formación por Toledo en los próximos comicios

El diputado nacional de Vox Manuel Mariscal, y el presidente provincial de la formación, Daniel Arias. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox Manuel Mariscal ha asegurado este lunes que estaría "encantado" de encabezar la lista de la formación por la provincia de Toledo de cara a las próximas elecciones generales del día 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios, antes de participar en la misa por el día 12 de octubre en la capital regional, donde ha estado acompañado por el presidente provincial de Vox, Daniel Arias.

Mariscal, que ha destacado que estamos "ante una de las elecciones más importantes que se van a celebrar en la historia reciente de España", ha dicho estar "encantado" de "poder contribuir a que Santiago Abascal llegue a la Moncloa".

"Sabemos la gravedad de la situación y sabemos que en estos momentos lo que más le preocupa a los ciudadanos no son quiénes forman las listas electorales, sino las propuestas que se presentan en estas elecciones y las alternativas que hay a este gobierno corrupto", ha detallado.

Así, el diputado ha añadido que "los españoles tienen que saber que, sea quien sea quien esté en las listas de Vox, lo que se va a defender es una España donde haya una prioridad nacional" y "un gobierno que priorice las necesidades y el bienestar de los españoles".

En este sentido, Vox defenderá que todas aquellas personas que han entrado ilegalmente o están delinquiendo en España "se tienen que ir a su país, y que todos aquellos que viven de las ayudas sociales que no llegan a los españoles tienen que volver a su país".

"Vox va a fomentar que haya esa inmigración controlada, una inmigración que esté orientada precisamente a cubrir las necesidades económicas y las necesidades de trabajo", de tal manera que todas las personas inmigrantes que están en el país trabajando y "que se hayan integrado" no les tiene que preocupar la "reemigración".

Sí les tiene que preocupar, ha continuado Manuel Mariscal, "especialmente a los delincuentes, a los que han venido a delinquir, a robar, a ocupar, a violar", a todos los que han entrado ilegalmente "y, por supuesto, a los que han invadido Ceuta".

LISTAS MUNICIPALES

De su lado, Daniel Arias, preguntado por la composición de las listas de Vox de cara a las elecciones municipales de 2027, después de que la cabeza de lista, Inés Cañizares, haya anunciado su intención de no concurrir bajo las siglas de la formación, ha señalado que la prioridad del partido está ahora centrada "en que Sánchez se vaya de la Moncloa".

"Toda la prioridad del partido está centrada en que Santiago Abascal entre en la Moncloa y por fin España sea un país próspero como todos queremos", ha concluido Arias.