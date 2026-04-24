El martes juzgan en Toledo al acusado de tocar las nalgas a una menor de edad, que podría ir seis años a la cárcel

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TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzga el próximo martes, 28 de abril, a un varón, D.C, para el que el Ministerio Público pide seis años por un delito de abuso sexual por tocar las nalgas a una menor de edad.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 18.00 horas del día 27 de enero de 2023, el acusado comenzó a silbar a la menor A., nacida el 24 de mayo de 2008. Ante el temor de sufrir algún mal, la menor se subió a un autobús, colocándose el acusado detrás de la menor.

Durante todo el trayecto, el acusado profirió a la menor expresiones como "vaya tetas tienes" y le propuso en repetidas ocasiones que le acompañara a su vivienda, a lo que la menor se negó en todo momento.

Al llegar a la parada, continúa el relato del Fiscal, la menor se apeó del vehículo, persiguiéndola el acusado; quien, con el conocimiento y la voluntad de agredir su indemnidad sexual, le tocó las nalgas.

La menor huyó y se refugió en un establecimiento cercano hasta la llegada de una patrulla policial. No consta que la perjudicada haya renunciado al ejercicio de las acciones civiles que le pudieran corresponder.

En virtud de Auto de 28 de enero de 2023 dictado por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Illescas, se prohibió al acusado aproximarse a menos de 500 metros de la menor, su domicilio, lugar de estudios o cualquier otro que frecuente y comunicarse con ésta durante la tramitación de la causa.

Según el escrito, el acusado, natural de Moldavia, cuenta con antecedentes penales al haber sido condenado por sentencia firme de fecha 9 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Penal no 1 de Getafe, por un delito de agresión sexual a la pena de un año de prisión, que fue suspendida durante un peEste martes juzgan en Toledo a un acusado de tocar las nalgas a una menor de edad, para que el que piden seis aaños de cárcel riodo de 3 años en virtud de Auto de igual fecha, que se notificó al acusado el mismo día 9 de febrero de 2021.