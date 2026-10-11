Este martes juzgan en Toledo a un varón que recibió dinero a cambio de tramitar permisos penitenciarios

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TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a acoger este martes, 13 de octubre, el juicio contra un varón, C.M.P, acusado de un delito de estafa agravada. Como funcionario, recibió dinero a cambio de tramitar permisos penitenciarios en 2014.

En el escrito de acusación que recoge Europa Press, el Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, sin antecedentes penales, tomó posesión de su cargo como funcionario interino del cuerpo de auxilio judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 2 de Castilla-La Mancha con sede en la localidad de Ocaña (Toledo) el 29 de julio de 2011, cesando en su puesto el 9 de diciembre de 2014.

Desde marzo a diciembre del año 2014, el acusado, aprovechando su acceso a la oficina en que se tramitaban los expedientes de vigilancia penitenciaria sobre permisos de salida, clasificaciones de grado, libertades condicionales y todo tipo de trámites en relación a los internos en los Centros Penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca, "en ejecución de un plan preconcebido para obtener un ilícito beneficio económico", prometió a F.E.G. conseguir a favor de su compañero sentimental C.R., interno en el Centro Penitenciario Ocaña I, audiencias con la juez de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida e incluso la libertad condicional.

La hizo creer que se llamaba R y ostentaba el cargo de juez de Vigilancia Penitenciaria, después que su nombre era G., confesándole que sólo era funcionario en el Juzgado, y en todo momento que trabajaba con un bufete de abogados y que conseguiría tales beneficios penitenciarios para su pareja. Todo ello a cambio de la entrega de cantidades dinerarias que le iba reclamando cada vez que concertaban cita para tratar del asunto.

Concretamente, el acusado atraía a la denunciante con argucias para dar credibilidad a sus falsas promesas. Así, en una ocasión le mostró un supuesto documento de Madrid que le dijo estar sellado y compulsado, dejándole ver únicamente el pie en el que reflejaba "mendazmente" que C.R. iba a salir del centro penitenciario el 29 de agosto de 2014, con un sello del Centro Penitenciario de Ocaña l.

Asimismo, también le entregó en otra ocasión un modelo de "declaración de acogida" para ofrecer aval durante el disfrute de permisos por el interno.

Concretamente, sostiene el fiscal, el acusado se enriqueció ilícitamente con un total de 6.800 euros. F.E.G. realizó hasta siete ingresos a lo largo de 2024 a la cuenta del hijo del acusado.

El resto de pagos hasta la cantidad total defraudada, fueron abonados por F.E.G. en mano en metálico al acusado, constando un modelo de 'contrato de préstamo', sin rellenar íntegramente, que el mismo entregó a la denunciante y en el que reconocía adeudarle 2.000 euros.

Los hechos, según relata el fiscal son constitutivos de un delito de estafa agravada, por lo que procede imponer al acusado tres años y medio de prisión y accesoriamente la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y nueve meses de multa con cuotas diarias de 12 euros. También las costas.

También pide su inhabilitación para empleo o cargo público durante un período de diez años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a F.E.G. 6.800 euros.