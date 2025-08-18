Desde este martes se podrán presentar alegaciones al proyecto de orden que modifica el Mapa Sanitario de C-LM

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde este martes se podrán presentar alegaciones al proyecto de Orden de modificación de la Orden 201/2018 por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este lunes consultada por Europa Press, explica que este proyecto de Orden estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica, https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

El plazo de información pública será de veinte días, contados a partir de este martes, así, quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, sita en la avenida de Francia 4, 45071-Toledo.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es.