Martín: "En Valdepeñas no va a haber plantas de biometano, ni con este Gobierno ni con los que vengan"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha mostrado contundente contra la instalación de plantas de biometano en el municipio, por lo que ha recordado la reciente modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) para limitar este tipo de instalaciones.

Un modelo que ha sido emulado por otros ayuntamientos, y que consiste en utilizar las herramientas de las que dispone la administración local para estrechar al máximo los márgenes de una posible instalación.

"¿Va a haber en Valdepeñas, con este gobierno y con los que vinieran, da igual color que hubiere, alguna planta en extensivo de cochinos? Pues obviamente no. No tanto porque hemos tomado la precaución de hacer una legislación que lo va a prohibir, sino porque para la cría masiva de los cochinos en una granja en extensivo, lo que necesitan es agua, la que Valdepeñas no tiene. Y como no va a haber agua, pues no va a haber plantas", ha sentenciado.

Martín ha subrayado que el Ayuntamiento de Valdepeñas fue el único que paralizó la posible instalación de plantas, para modificar su Plan de Ordenación Municipal en septiembre de 2025. "Somos muy sensibles a este asunto, porque sabemos lo que nos jugamos y hemos aguantado olores de una depuradora durante años", ha señalado. Por lo que le ha sorprendido el posicionamiento de la plataforma Stop Biometano, a la iniciativa municipal que trabaja por evitar este tipo de instalaciones.

"Y eso es lo que hemos hecho, tomar la normativa suficiente para que eso no se dé. Las distancias a las que queremos que esté, los vientos predominantes que debe de tener y el tipo de planta que sería necesario. No es que me moleste, pero me sorprende que quienes son sensibles a este tipo de temas como la plataforma del biometano, lejos de aplaudir, que no tiene por qué hacerlo, la gestión exhaustiva, rigurosa, prudente que ha hecho esta administración, utilice la publicación de la legislación que por imperativo legal de nuestra legislación local va a hacer imposible la instalación de esas plantas y nos haga una información torticera, errónea y malintencionada", ha señalado.

LIMITACIONES

El Plan de Ordenación Municipal contempla ahora diferentes modificaciones que limitan las instalaciones de plantas, tal y como ha explicado el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez. Entre algunas de ellas, destacan las distancias que, en el caso del biometano, serán como mínimo de 5 kilómetros de núcleos urbanos como Valdepeñas, Consolación, Las Aguas o El Peral, y a un kilómetro a la redonda si se aproximara a una casa en zona rural, utilizando siempre lo máximos planteados por la ley estatal que lo rige. Además, deberán instalarse sobre una superficie exigida de hasta 360.000 metros cuadrados, con una ocupación máxima de la finca del 10%. También se limita el uso y la capacidad de las mismas.

Por último, Jesús Martín ha señalado que estas medidas están abiertas a alegaciones, que se pueden sumar, siempre que atiendan a la legislación vigente para su aplicación, y que el consistorio si está abierto a otros proyectos como el de hidrógeno verde en el municipio.