Martínez Chana pide al PP que se "aclare" con el Plan XCuenca "porque soplar y sorber a la vez es muy difícil"

Archivo - El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana - DIPUTACIÓN DE CUENCA - Archivo

CUENCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha pedido al Partido Popular, que ha manifestado este jueves su rechazo al Plan XCuenca y el levantamiento de las vías del tren a su paso por la capital, que se "aclare, porque soplar y sorber al a vez es muy difícil".

En declaraciones a los medios de comunicación en Fuentelespino de Moya, Martínez Chana ha recordado que hace un año el presidente del Partido Popular a nivel regional, Paco Núñez, "vino a meternos prisa para que pusiéramos en marcha todas las medidas del Plan XCuenca y nos instó a que eso se acelerara, una vez que la sentencia del Tribunal Supremo nos había dado la razón; y hoy nos levantamos con lo contrario: que hay que paralizarlo y que no hay que levantar la vía".

"Si me instas a que ponga el Plan XCuenca en marcha, eso significa que la vía se tiene que levantar", ha señalado el presidente provincial, que ha lamentado el "cambio de criterio radical" de los 'populares'.

Martínez Chana ha manifestado una vez más que el Plan XCuenca "ya pasó la reválida de las elecciones", por lo que ha pedido al PP que explique "a la sociedad en su conjunto y a los agentes sociales, en particular a los empresarios, estos vaivenes de criterio que solamente están en un cálculo político y que para nada miran al interés general de los ciudadanos, que es por lo que nosotros velamos con este plan.