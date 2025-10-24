Martínez Lizán reivindica el papel de las mujeres en el medio rural y llama a que tengan más liderazgo y espacio

ALBACETE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado el trabajo de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha que no solo están liderando el desarrollo del programa europeo LEADER poniendo en marcha muchos proyectos, sino que este trabajo está contribuyendo a mantener vivos los pueblos de la región.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, lo ha destacado así en la inauguración de la jornada 'Eliminando desigualdades', organizada por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder).

En este foro, según informa el Ejecutivo regional, el consejero ha reivindicado el papel que las mujeres han tenido y tienen en el medio rural al afirmar que "sin mujeres, nuestros pueblos no existirían. ¿Tópico? No, en absoluto. La realidad pone de manifiesto que las mujeres han jugado un papel fundamental en el desarrollo rural, en todo el territorio regional, que cuenta con una superficie de más del 80 por ciento rural, y, sin lugar a duda, la parte que han jugado de trabajo y de responsabilidad ha sido fundamental. Por desgracia no ha estado visibilizado como debería y correspondería".

"Nuestra obligación de desarrollar actividades que pongan en valor este trabajo y la repercusión que ha tenido", ha admitido el titular regional de Agricultura, que ha roto una lanza a favor de que las mujeres ocupen más espacio y más lugares en los órganos de decisión y liderazgo del medio rural.

Con este fin, ha proseguido, el Ejecutivo autonómico puso en marcha el Estatuto de las Mujeres Rurales que está dando sus frutos gracias a medidas como garantizar que haya al menos un 40 por ciento de mujeres en los órganos de dirección; la puesta en marcha de la Unidad de Igualdad para integrar el principio de igualdad en todas las políticas o programas de la Consejería; o medidas de acción positiva como la priorización de las mujeres en todas las convocatorias.

En el ámbito del desarrollo rural, los resultados de estas medidas se han manifestado en que 19 de los 29 Grupos tienen mayoría femenina, once están presididos por mujeres y 15 cuentan con una gerente. En cuanto a la gestión realizada desde los grupos, Julián Martínez Lizán se ha mostrado convencido de que ha sido muy positiva, "precisamente gracias a esta amplia participación de mujeres".

Así, en el anterior período de programación 2014-2022, se ha ejecutado el cien por cien de los 176 millones de euros que asignados, "un hito en España, lo que se ha traducido en una inversión de más de 520 millones, en más de 5.000 proyectos y 12.000 empleos consolidados y creados, el 33 por ciento de los cuales corresponden a mujeres jóvenes, "lo que subraya el compromiso con las mujeres".

Estos datos, para el consejero "ponen de manifiesto la relevancia que tienen los Grupos y la necesidad que tenemos de seguir manteniéndolos en el siguiente periodo de programación europea", por lo que ha lanzado un "mensaje clarísimo a las instituciones europeas sobre la necesidad de contemplarlos en el desarrollo futuro de las nuevas programaciones.

En cuanto al período actual 2023-2027, Castilla-La Mancha cuenta con 94 millones y se ha posicionado como una de las primeras regiones en movilizar estos fondos dado que en estos momentos ya hay 160 convocatorias realizadas por 60 millones. De la misma manera, gracias al Bono Emprendimiento Rural, 28 convocatorias que han contado con cuatro millones para 148 iniciativas que se están poniendo en marcha en el medio rural, muchas de lideradas por mujeres.

RECONOCIMIENTOS JUSTOS

Por todo ello, Julián Martínez Lizán ha considerado "de justicia" la celebración de esta jornada en la que se visibiliza la contribución de las mujeres rurales al mantenimiento de los pueblos y a la vertebración del territorio y ha agradecido a Recamder y a la Diputación Provincial de Albacete su organización.

"El medio rural castellanomanchego no sería lo que es sin las mujeres. Son ellas quienes sostienen la vida en los pueblos, quienes emprenden, innovan y cuidan. Por eso, hoy rendimos homenaje a mujeres que han hecho del esfuerzo y la perseverancia una herramienta de transformación social", ha dicho el consejero, que acto seguido ha felicitado a las premiadas.

Los reconocimientos de la jornada 'Eliminando desigualdades' premian distintas categorías que reflejan la diversidad del liderazgo femenino en el medio rural como son el emprendimiento e innovación agroalimentaria; la creación de empleo y oportunidades; el compromiso social; el impulso al turismo sostenible; la innovación y la sostenibilidad ambiental; la trayectoria y el liderazgo femenino; la economía circular e impacto ambiental; la innovación en salud; el bienestar local y los servicios de proximidad y por último el talento joven y la fijación de población joven.

En conjunto, destacan proyectos liderados por mujeres que generan empleo, modernizan el territorio, mejoran la calidad de vida y contribuyen a la igualdad y al desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha.