Más de 1.000 pacientes se han beneficiado ya de la entrega en proximidad de medicamentos en zonas de despoblación

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en los actos del Día Mundial del Farmacéutico. - JCCM

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha beneficiado ya a más de 1.000 pacientes con la entrega en proximidad de medicamentos de dispensación hospitalaria en zonas de intensa y extrema despoblación, evitando desplazamientos a los centros hospitalarios.

De estos pacientes, 412 pertenecen al Hospital General Universitario de Ciudad Real, 159 al Hospital Santa Bárbara de Puertollano y 102 al Hospital Universitario de Cuenca.

Así lo ha resaltado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la previa de los actos que con motivo del Día Mundial del Farmacéutico se han desarrollado en la localidad de Brihuega, donde ha destacado el papel como agentes de salud que los farmacéuticos desempeñan en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

El titular de Sanidad ha destacado la labor de los farmacéuticos en el día a día. "Estamos muy contentos porque en nuestro reciente Plan de Salud, que estamos terminando de redactar y de poderle dar luz, el h 3.0, está muy alineado con lo que ellos están haciendo tanto en el ámbito de la farmacia comunitaria, que tiene una presencia importantísima en una región rural como la nuestra, como en el ámbito de la innovación, de la Inteligencia Artificial, de la predicción y de la prevención".

"Hoy día, esta innovación en la que estamos presentes y en la que vamos a seguir desarrollando un montón de proyectos, es clave que también el ámbito de la Farmacia tenga esa respuesta", ha indicado.

Fernández Sanz ha recordado que, en diciembre de 2023, el Gobierno regional y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (COFCAM) firmaron un convenio para la entrega en proximidad de medicamentos de dispensación hospitalaria en zonas de intensa y extrema despoblación.

La firma de este convenio responde al deseo de las instituciones firmantes de fomentar la colaboración dirigida al desarrollo del medio rural, en particular de las zonas que sufren despoblación, mediante la adaptación de la asistencia sanitaria farmacéutica a las particulares necesidades de su población.

Así, ya se han realizado 4.992 envíos de productos farmacéuticos, de los cuales 4.844 se han distribuido a través de oficinas de Farmacia y 148 a través de botiquines.

La medida ha beneficiado a los usuarios de 155 localidades de la Comunidad, de las cuales 48 pertenecen a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, 40 a la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca y 25 a la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara.

"Estamos haciendo política de la buena, con acciones que mejoran la calidad de vida de la gente", destacó Fernández Sanz, explicando que "el acercamiento de la medicación de dispensación hospitalaria, además de una medida de humanización, promovida para la mejora de la atención farmacéutica de la población, se ha incluido dentro de la estrategia de promoción del medio rural".

Por ello, la medida promueve, además, el desarrollo de la red de farmacias rurales, las cuales facilitan la accesibilidad al medicamento a la población en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.