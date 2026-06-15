Más de 100.000 personas han pasado por el Museo de Albacete en los últimos cuatro años - JCCM

ALBACETE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que más de 100.000 personas han pasado por el Museo de Albacete en los últimos cuatro años. Así lo ha dicho durante la presentación de 'El Togado de Bogarrá' que es una escultura romana del siglo I D.C. que fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Los Cucos en la localidad albaceteña de Bogarra.

Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor el papel que están teniendo los museos a la hora de mostrar el patrimonio de la Comunidad Autónoma y ha indicado además que, por este Museo de Albacete, han pasado más de 4.600 escolares en lo que llevamos de año, ha informado la Junta en nota de prensa.

En relación con este hallazgo, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha explicado que las excavaciones en la zona han contado con el respaldo del Gobierno de Emiliano García-Page que ha destinado más de 50.000 euros a las mismas.

'El Togado de Bogarrá es una pieza histórica que destaca por su buen estado de conservación y por formar parte de la muestra de tesoros arqueológicos de Castilla-La Mancha. Además, tal y como ya avanzó el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, esta pieza formará parte de la colección de arqueología del Museo de Albacete.

Carmen Teresa Olmedo ha detallado que la escultura se caracteriza por estar tallada en piedra caliza extraída de la zona, lo que sugiere que pudo ser esculpida por un artista local de la época romana y, además, está hallada en una zona rural sin grandes núcleos urbanos romano, lo que indica que pudo servir para señalizar cruces de caminos o infraestructuras hidráulicas.