Más de 14.300 jóvenes de Castilla-La Mancha nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

Archivo - Carteles durante la presentación del nuevo Bono Cultural Joven, en el Teatro Valle-Inclán. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 14.300 jóvenes de Castilla-La Mancha nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026. Por provincias, han sido 2.416 jóvenes de Albacete, 3.249 de Ciudad Real, 1.144 de Cuenca, 2.102 de Guadalajara y 5.398 de Toledo. En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 300.000.

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades, ha informado el Ministerio en un comunicado.

En la Modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros), entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

También productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) para libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs. En Consumo digital o en línea (hasta 100 euros) se incluyen suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

En la Modalidad 2 se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables.

Su contribución permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud. Solicitudes Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada. En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características.

De ellas, 25.383 residen en Castilla-La Mancha. Por provincias, son 4.315 en Albacete, 5.622 en Ciudad Real, 1.990 en Cuenca, 3.659 en Guadalajara y 9.797 en Toledo.

Por último, es imprescindible obtener una de estas tres formas de identificación digital Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para quienes no hayan cumplido todavía los 18 años), Certificado digital.

El trámite se puede realizar en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.