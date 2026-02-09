Más de 1.500 profesionales se benefician del primer ciclo del concurso de traslados abierto y permanente del Sescam

Archivo - Edificio del Sescam - JCCM - Archivo

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Sescam por la que se aprueba y publica la adjudicación definitiva del primer ciclo de implantación del concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario en las categorías de personal Facultativo de Área y de Atención Primaria, Personal Sanitario de Grado, Diplomado y Técnico y personal de Gestión y Servicios.

Con la publicación de esta resolución se cierra el primer ciclo de implantación del concurso de traslados abierto y permanente convocado el pasado mes de junio y que permitirá que más de 1.520 profesionales cambien de puesto de trabajo por otro más acorde a sus preferencias.

El colectivo más numeroso es el de Enfermería, con 580 traslados, seguido del de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 254, Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, con 93, Celador con 81, y Médico de Familia con 78, ha informado la Junta en un comunicado.

"La publicación de esta resolución da cumplimiento a una de las principales demandas de los profesionales Sescam en los últimos años, ya que somos la quinta comunidad autónoma en toda España que implanta este sistema de movilidad mucho más ágil y ajustado a las necesidades reales de los profesionales", ha señalado el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar.

Tal y como ha recordado, con esta herramienta "facilitamos la movilidad del personal estatutario fijo de manera abierta, lo que significa que cualquier profesional que cumpla los requisitos puede participar en cualquier momento del año o en periodos establecidos sin necesidad de esperar a una convocatoria extraordinaria".

Además, al tratarse de un procedimiento permanente, el sistema se mantiene activo de manera continua o mediante convocatorias periódicas fijas, de tal manera que los méritos se actualizan y se tienen en cuenta en cada ciclo de adjudicación. En este sentido, Cortázar ha adelantado que el próximo mes de abril se volverán a actualizar las plazas y se resolverá una nueva ventana del ciclo antes de que finalice el año 2026.

"Cuando asumimos la gestión del servicio regional de salud nos encontramos con un concurso de traslados muy limitado, con apenas mil plazas vacantes a concurso, todas hospitalarias y sin resultas. Hoy contamos con un concurso que incluye la totalidad de las plazas disponibles, más de 38.000, y que se resuelve de manera anual", ha subrayado el director general.

MAYOR FLEXIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA

El concurso de traslados abierto y permanente favorece una mayor transparencia y objetividad, al permitir que todos los profesionales del sistema sanitario público puedan participar en igualdad de condiciones, promoviendo una asignación de destinos basada en criterios homogéneos y verificables.

Asimismo, proporciona mayor flexibilidad y actualización continua, ya que al permanecer abierto permite solicitar traslados cuando se producen cambios personales o profesionales, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar y la planificación de las carreras profesionales.

Este sistema contribuye además a una redistribución más eficiente del personal, ajustándose a las necesidades reales de los centros, y fomentando la igualdad de oportunidades para acceder a distintos puestos o dispositivos asistenciales.

El director general de Recursos Humanos y Transformación ha destacado el trabajo realizado por los empleados públicos del Sescam "que han depurado las plazas, ejecutado las convocatorias y negociado con las organizaciones sindicales un modelo que favorece la conciliación y garantiza que, una vez obtenida la plaza fija, los profesionales dispongan cada año de una oportunidad para acercarse, tanto geográfica como funcionalmente, al destino en el que desean desarrollar su labor".

CESES Y TOMA DE POSESIÓN

Los ceses en la plaza de origen se producirán al día siguiente de la publicación de esta resolución en el caso de plazas vacantes y al día siguiente del cese del titular en los supuestos de plaza adjudicada en turno de resultas.

El plazo para tomar posesión en el nuevo destino será de tres días hábiles si la plaza de origen y la adjudicada pertenecen a la misma provincia, y de quince días hábiles si corresponden a provincias distintas. En los casos de movilidad entre distintos servicios de salud, el plazo de toma de posesión será de un mes, contado desde el cese en el destino anterior, que deberá producirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del nuevo destino adjudicado.