Más de 2.000 personas del sector cárnico de la provincia de Ciudad Real están llamadas a la huelga la próxima semana

Asamblea sector cárnico. - CCOO

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Industria Ciudad Real ha informado este jueves de la convocatoria de huelga nacional en el sector cárnico en la provincia de Ciudad Real del 9 al 13 de noviembre. Un sector que en la provincia cuenta con más de 2.000 empleados.

El objetivo de la huelga es lograr un convenio colectivo más justo y evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo, lo que supone el rechazo frontal a la propuesta de la patronal que plantea una subida del 8,3% en tres años y un cláusula de actualización al IPC topada y sin atrasos, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Una propuesta que para el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, resulta "indecente", apuntando que está muy alejada de lo que pide CCOO que es un 4% anual, con cláusula de revisión al IPC anual, con efectos retroactivos y pago de atrasos, y con la condición de no absorción ni compensación de los incrementos pactados con otras mejoras.

Víctor Manuel Arias ha reivindicado que es ahora el momento de organizarse, de la unidad y de la lucha, recordando que en la provincia el centro más grande es el de Frimancha en Valdepeñas, con más de 300 personas trabajadoras, seguido de Jamones Arroyo en Puertollano y Nico Jamones en Ciudad Real capital y Luciana.

El responsable sindical ha apuntado que además de las cuestiones salariales, "para CCOO la salud laboral y el control de los ritmos de trabajo debe ser una de las piedras angulares sobre la que se construya el futuro acuerdo del convenio", por lo que se reclama también reducir la jornada anual en 16 horas; incrementar el permiso de fallecimiento de familiar de primer grado hasta los cinco días y mejorar la bolsa de acompañamiento hasta las 24 horas anuales.

Asimismo, ha señalado que CCOO exige que se considere tiempo efectivo de trabajo los quince minutos de interrupción de comida y establecer que la jornada máxima ordinaria no supere las nueve horas.

"No estamos dispuestos a retroceder en derechos y entendemos que ha llegado el momento de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, con la modernización y adecuación de las relaciones laborales a través del nuevo convenio colectivo", ha señalado Arias.