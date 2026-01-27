Más de 45 pruebas y 50 actividades conmemoran los 25 años del Circuito de Carreras Populares de Diputación de Albacete

Presentación del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Este 2026 el Circuito Provincial de Carreras Populares cumple 25 años de historia, y la Diputación de Albacete lo va a celebrar estrenando logo conmemorativo y con una programación especial con medio centenar de actividades a lo largo de los próximos 12 meses, bajo el lema: 'Un año para correr, 12 meses para sentir', que se suman a las 45 pruebas de la competición.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, acompañado del diputado de Deportes, Dani Sancha, quienes han explicado que el deporte es una seña de identidad de la institución, gracias al impulso y la trayectoria de sus Circuitos Deportivos, con el de Carreras Populares como decano, con más de 10.000 kilómetros recorridos y 500.000 deportistas en este cuarto de siglo, "más habitantes que tiene la provincia".

Durante su intervención, Cabañero ha estado acompañado de representantes de las distintas generaciones que conviven en el circuito: Jaime Arias y Lucía Jiménez, jóvenes corredores del Club Atletismo Albacete-Diputación; José Antonio Navaja y María Ángeles Magán, ganadores absolutos de la última edición; Pilar Igarza y Paco Gómez, atletas veteranos que han subido a lo más alto del podio entre 2006 y 2014, simbolizando el espíritu del aniversario, basado en el homenaje al pasado, el impulso del presente y el compromiso con el futuro, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente también ha destacado las cifras récord que avalan el momento excepcional que vive el Circuito cuando cumple su primer cuarto de siglo de vida. En 2025 se alcanzó el mayor número histórico de inscripciones, con 3.288 personas, una cifra que ya ha sido superada en 2026, con más de 3.500 inscritos. Asimismo, la participación total superó las 35.000 personas en las 45 pruebas celebradas, un 20 % más que en 2024.

PARTICIPACIÓN FEMENINA

Especial mención ha merecido el crecimiento de la participación femenina, que por primera vez ha superado el 25 por ciento, pasando de apenas un 5 por ciento en 2006 a casi 10.000 participantes en meta en 2025, una tendencia que continúa al alza en esta edición.

Además, Cabañero ha avanzado que los primeros datos de 2026 confirman esta evolución positiva, con llenos absolutos en las tres primeras pruebas celebradas en Villalgordo del Júcar, El Bonillo y Balazote, que han reunido a 2.240 deportistas, y ha puesto de relieve que "algo tendrá que ver la apuesta que se ha hecho en los últimos años por circuitos más inclusivos, más sostenibles y más iguales, pero también con nuevas experiencias", aludiendo al éxito de las ludotecas, con más de 1.100 niños y niñas el pasado año.

Centrándose en la programación, el presidente provincial ha avanzado que ésta se desarrollará a lo largo de todo el año en paralelo a las 45 pruebas que conforman el Circuito.

Bajo un enfoque temático mensual, el programa combina deporte, salud, formación, turismo, sostenibilidad, solidaridad, igualdad y participación ciudadana, tal y como ha indicado, reconociendo y agradeciendo "el trabajo y el ingenio" del Servicio Provincial de Deportes, liderado por su diputado, Dani Sancha, y ha avanzado algunas de las actividades que ha detallado el propio diputado.

Por su parte, ha sido el diputado de Deportes, que ha recordado que, antes de ser responsable provincial, fue corredor de este Circuito, quien ha detallado el calendario de actividades, y ha reiterado, previamente, los agradecimientos y recordado a los diputados y diputadas que le han precedido, remarcando el compromiso de Cabañero como clave de esta evolución.

"Vamos a vivir un 25 aniversario muy especial, inolvidable(...), y lo vamos a hacer todos juntos, con una programación única y un circuito en forma", ha apuntado Sancha, aludiendo a los récords conquistados.

El aniversario arranca este enero con el lanzamiento oficial y, a partir de ahí, cada mes se articulará en torno a un eje específico: febrero pondrá el foco en el deporte como herramienta de salud física y mental con la entrega de imperdibles magnéticos para los dorsales o una Healthy Córner en la Feria del Corredor de la 10K de Villarrobledo; marzo unirá running, turismo y juventud con un Congreso formativo en el Carlos Belmonte o un Spring Running Party en Madrigueras.

El calendario continúa en abril, mes que estará dedicado a la sostenibilidad y al respeto por el entorno natural y se plantarán árboles (25 por cada carrera), se realizará una campaña de 'Basuraleza' o un Social Running & Brunch con el apoyo del Club Atletismo Albacete - Diputación.

Los meses de mayo y junio destacarán los valores del esfuerzo, la superación personal y la solidaridad con grandes atletas invitados a la Media Maratón de Almansa, entrenamientos con escuelas de atletismo, recogida de ropa deportiva, una carrera solidaria virtual o el Día del Donante de la Diputación de Albacete junto a la Hermandad de Donantes de Sangre, tan presente en el Circuito con su famoso trofeo 71. Mientras que julio centrará la atención en el deporte escolar y la promoción del atletismo entre los más pequeños con una escuela de verano y 'Mini Runners Dipualba' en las pruebas de este mes o el diseño "del logo del futuro".

Ya en agosto tendrá lugar un homenaje a los pueblos organizadores, una exposición '25 pueblos, 25 historias' o una Summer Night Running Party en Tarazona de la Mancha; seguido en septiembre de un ejercicio de memoria colectiva para reconocer a sus protagonistas históricos, también se presentará el libro conmemorativo 'Los rostros del Circuito' y se anunciará el "regalo especial" de este 2026. Octubre reforzará el papel de los clubes como corazón del circuito con el I Encuentro anual de Clubes; noviembre se dedicará a la igualdad, al deporte femenino y al deporte adaptado con un conocido podcast, una carrera inclusiva con la colaboración de MetaSport CLM o una Christmas Running Party.

Finalmente, diciembre pondrá el 'broche de oro' con la proyección del documental del 25º aniversario y el acto oficial de clausura. Además, junto a estas actividades y a muchas otras, también se realizarán campañas paralelas en redes sociales.

Un programa conmemorativo que, como ha explicado Sancha, pretende celebrar el pasado, visibilizar el presente y sentar las bases del futuro del Circuito de Carreras Populares, reafirmando su compromiso con la provincia, sus municipios y las personas que lo hacen posible.

Durante la comparecencia, Cabañero también ha presentado el logotipo oficial del 25º aniversario, una imagen visual e identificativa que pone el acento tanto en la efeméride como en la provincia, representada a través de su mapa, con el número 25 "avanzando" hacia el 26 que es el año en el que se conmemora, y recurriendo a colores muy representativos: el dorado que representa el éxito deportivo y el granate que es el color corporativo de la institución, "todo ello en un circuito que es el Circuito".

También han tomado las palabras los corredores y corredoras presentes, con la actual campeona y oro en siete ediciones, María Ángeles Magán, que ha destacado el incremento de la participación femenina, animando a las mujeres "a hacer deporte, a correr y a participar en este Circuito", y ha remarcado "el buen ambiente" que siempre ha marcado esta competición, al tiempo que José Antonio Navajas, también campeón de 2025, ha señalado que esta edición apostará por el Trail, y Jaime Arias y Lucía Jiménez, han puesto de relieve la ilusión, la buena organización y el orgullo de formar parte de esta competición provincial.