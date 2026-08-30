Más de 4.500 docentes solicitan participar en formaciones relacionadas con altas capacidades en C-LM

Formación sobre alumnado con altas capacidades. - JCCM

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido más de 4.500 solicitudes de docentes para participar en formación relacionada con altas capacidades a través del Centro Regional de Formación del Profesorado.

El objetivo de estas formaciones, que se han llevado a cabo en el curso 2025-2026, es mejorar la capacidad de los centros y del profesorado para identificar al alumnado con altas capacidades y, sobre todo, ofrecer posteriormente una respuesta educativa adecuada que permita desarrollar su potencial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta línea se complementa con otras actuaciones dirigidas a mejorar la inclusión y reducir las desigualdades educativas como los 500 docentes formados en mejora de la competencia lectora; más de 400 participantes en las jornadas vinculadas a 'PROA+ PISE+', la creación de una red regional de formadores en prácticas restaurativas; el desarrollo de recursos y estructuras específicas para mejorar la atención al talento y la formación orientada a la personalización del aprendizaje y la respuesta al alumnado vulnerable.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha destacado que esta formación se integra en una estrategia más amplia de atención al alumnado con altas capacidades que incorpora nuevos recursos, una unidad específica de atención y una guía regional, que ha despertado interés fuera de Castilla-La Mancha.

En este sentido, cabe destacar que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su compromiso con la mejora continua de la formación del profesorado y, de cara al próximo curso escolar, reforzará la preparación de los docentes en el ámbito de las altas capacidades.

Esta apuesta permitirá dotar a los profesionales de nuevas herramientas y estrategias para identificar, atender y acompañar adecuadamente al alumnado con altas capacidades, favoreciendo una respuesta educativa cada vez más personalizada e inclusiva.

La formación especializada del profesorado constituye una pieza fundamental para avanzar hacia un sistema educativo que atienda a las necesidades y potencialidades de todo el alumnado.

Por ello, el Ejecutivo de García-Page seguirá impulsando acciones formativas que permitan a los docentes mejorar sus competencias y ofrecer respuestas adaptadas a la diversidad del aula, garantizando que los alumnos y alumnas con altas capacidades puedan desarrollar plenamente su talento y sus capacidades dentro del sistema educativo de Castilla-La Mancha.