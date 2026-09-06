Más 6.000 personas disfrutan del concierto de Mónica Naranjo en las Fiestas del Vino de Valdepeñas

Mónica Naranjo en Valdepeñas - AY VALDEPEÑAS
CIUDAD REAL 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Mónica Naranjo ha deslumbrado en las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas con un espectáculo que han disfrutado más de 6.000 personas, dentro de su gira internacional Greatest Hits Concerts, con la que la artista conmemora sus 30 años de trayectoria profesional.
La artista ha repasado la trayectoria de la artista desde su primer álbum 'Chicas malas', pasando por los principales hitos de la discografía de la cantante mediante un montaje a golpe de ritmo con una banda en directo, coristas y bailarines, apoyados por un diseño de iluminación y un vestuario desarrollado en exclusiva para esta producción.
Los coros del público entonaron temas como 'Desátame', 'Sobreviviré', 'Empiezo a recordarte', 'Las campanas del amor', 'Pantera en libertad' o 'Europa', pero también ofreció temas de sus últimos trabajos como 'Por un like' o 'Temptations', tal y como ha informado el Ayuntamiento.