Más del 70% de las escuelas infantiles impulsadas por Gobierno C-LM están situadas en zonas despobladas, según Caballero

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en la Escuela Infantil de Carrizosa. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha visitado la Escuela Infantil de Carrizosa junto al alcalde de localidad, Pedro Antonio Palomo. Desde allí, Caballero ha remarcado que la Junta continúa avanzando, tal y como se comprometió el presidente García-Page, en impulsar la creación de escuelas infantiles en el medio rural que garanticen el acceso a la educación de 0 a 3 años.

En el caso de la Escuela Infantil de Carrizosa, que lleva varios meses en funcionamiento, esta infraestructura ha sido financiada con el programa desarrollado por el Gobierno de García-Page para poner en marcha estas instalaciones, especialmente en municipios pequeños. "En nuestro compromiso con la educación de 0 a 3 años, que esta pueda desarrollarse en el medio rural ha sido una de nuestras prioridades como Gobierno regional", ha señalado.

En este sentido, ha puesto el acento en que "la Escuela Infantil de Carrizosa es un ejemplo de que vivir en un municipio pequeño no puede significar renunciar a servicios esenciales". A lo que ha añadido que "esto va más allá de la instalación en sí misma, sino que, además, hoy Carrizosa dispone de 20 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años".

Así, ha remarcado que esta estrategia, más allá de su carácter educativo, es una potente política de lucha contra la despoblación. "Estamos hablando de educación, pero también de conciliación, igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación ya que una escuela infantil como esta facilita que las familias jóvenes puedan permanecer en nuestros pueblos, conciliar su vida laboral y familiar y plantearse su futuro en ellos", ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno regional.

"El compromiso adquirido por el presidente García-Page se ha convertido en una realidad con 146 escuelas infantiles abiertas y 3.513 plazas creadas y ofertadas, concretamente, en la provincia de Ciudad Real son 22 nuevas escuelas infantiles y 506 plazas", ha detallado Caballero. Desde Carrizosa, Caballero ha puesto el acento en que "hemos querido que este esfuerzo llegue especialmente allí donde más necesario es: 106 de las 146 escuelas, más del 70 por ciento, están situadas en zonas despobladas, donde se han creado alrededor de 2.100 plazas públicas".

A todo esto se suma, tal y como ha explicado, el impulso del Gobierno de Castilla-La Mancha para garantizar la gratuidad en la etapa de 2 a 3 años que se ha generalizado por primera vez en este curso escolar a todos los municipios que han solicitado participar en el programa. Se ha llegado a más de 300 ayuntamientos para garantizar la gratuidad de 2-3 años a cerca de 6.800 alumnos. En municipios como Carrizosa, que son menores de 10.000 habitantes, esta gratuidad ya había sido implantada por el Gobierno regional en cursos anteriores.

MÁS INVERSIONES

José Manuel Caballero ha puesto en valor otras inversiones que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han puesto en marcha en Carrizosa en los últimos dos años. En este sentido, ha puesto en acento en el trabajo y el compromiso del alcalde de la localidad, Pedro Antonio Palomo, y su equipo para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas y para trasladar a otras administraciones las necesidades y la realidad de su municipio.

En concreto, ha señalado que en el CEIP Virgen del Salido se ha actuado para mejorar sus instalaciones con la renovación de ventanas y carpinterías, reforma integral de aseos y actuaciones en climatización y calefacción. "Queremos que una familia de Carrizosa encuentre una educación pública de calidad desde los primeros años y durante toda la etapa escolar".

Asimismo, ha puesto en valor que el constante diálogo con el Ayuntamiento de Carrizosa ha permitido poner en marcha nuevos equipamientos para el municipio, como el Centro Cultural para Asociaciones, cuya primera fase cuenta con 45.000 euros del Gobierno regional con una financiación del cien por cien. "Son inversiones que demuestran que mantener población también significa mantener y mejorar los servicios públicos que hacen posible vivir en nuestros pueblos", ha concluido Caballero.