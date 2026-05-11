Más de 800 atletas de varios países estarán el sábado en el ADCC Spain Albacete Open 2026

Cartel del ADCC Spain Albacete Open 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado este lunes el cartel oficial y los principales detalles organizativos de ADCC Spain Albacete Open 2026, un acontecimiento deportivo de carácter internacional que convertirá a la ciudad, el próximo 16 de mayo desde las 10.00 a las 20.00 horas, en uno de los grandes referentes europeos del grappling --lucha de agarres--, con la presencia de más de 800 atletas de varios países.

Villaescusa, que ha estado acompañado durante la presentación por el delegado en Albacete de la Federación Española de Lucha, Salvador Sánchez; ha destacado la importancia que supone para Albacete acoger una competición de estas características, asegurando que "la celebración de ADCC Spain en nuestra ciudad representa un auténtico hito deportivo y confirma la capacidad de Albacete para albergar eventos de primer nivel internacional".

"Hablamos de la organización de grappling más prestigiosa del mundo, una marca de referencia absoluta dentro de los deportes de lucha, cuya presencia en Albacete proyectará la imagen de la ciudad mucho más allá de nuestras fronteras", ha comentado.

Villaescusa ha querido agradecer públicamente el trabajo desarrollado por la organización, así como la implicación de clubes, técnicos, entidades colaboradoras y patrocinadores que han hecho posible la llegada de esta competición a la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que "detrás de un evento de esta magnitud existe un enorme esfuerzo de coordinación y planificación, y desde el Ayuntamiento queremos reconocer la labor de todas las personas y colectivos que han trabajado para que Albacete pueda vivir una cita histórica para el deporte local".

El responsable municipal de Deportes ha incidido también en el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y con la atracción de grandes acontecimientos capaces de generar actividad económica, turismo y proyección exterior.

Asimismo, ha afirmado que "seguimos apostando por un modelo de ciudad dinámica, moderna y vinculada al deporte, entendiendo que este tipo de eventos no solo fomentan hábitos saludables y valores positivos, sino que además contribuyen a dinamizar nuestra economía y a posicionar a Albacete como sede de grandes competiciones nacionales e internacionales".

Finalmente, ha reiterado la apuesta del Consistorio por seguir consolidando a Albacete como un referente deportivo, añadiendo que "queremos que nuestra ciudad continúe siendo escenario de grandes acontecimientos que generen ilusión, participación y oportunidades, y ADCC Spain es un claro ejemplo de la línea de trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento para situar a Albacete en el mapa de los grandes eventos deportivos.

ADCC SPAIN ALBACETE OPEN 2026

ADCC Spain Albacete Open 2026 reunirá en el Pabellón Universitario a más de 800 atletas confirmados procedentes de varios países --Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Perú o Estados Unidos--, a los que hay que sumar jueces, federativos, árbitros y acompañantes, consolidándose así como una de las competiciones de grappling más relevantes celebradas en España y convirtiendo a Albacete en uno de los grandes epicentros europeos de esta disciplina.

Junto a los deportistas, se prevé además una asistencia cercana a las 3.000 personas durante toda la jornada, entre técnicos, clubes, familiares, acompañantes y aficionados. La competición contará con categorías para niños, adolescentes, adultos y masters, ofreciendo una programación deportiva de primer nivel bajo el sello de ADCC, considerada la organización de grappling más prestigiosa del mundo y una referencia absoluta dentro de los deportes de combate.

Asímismo, se ha destacado que, por primera vez en la ciudad, se hará uso de ocho tapices de nueve metros cuadrados, ocupando así la superficie entera del pabellón.

Durante la presentación oficial se ha dado a conocer igualmente el cartel anunciador del campeonato y los aspectos más relevantes de la organización.